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ویدئومهر: حجت الاسلام حسن روحانی در همایش مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: این ما نیستیم که دلمان می‌خواهد این دوره حکومت آمریکا خیلی کوتاه و کوتاه‌تر شود، متحدین اروپایی خودشان در جلسات به خود من می گویند که یکی از آرزوهایشان این است. بعد از آن مرتب برای ما پیغام می‌دهند که بیایید با هم مذاکره کنیم. مذاکره برای چه چیزی انجام دهیم. شما اول آن مذاکره‌ای که انجام دادیم و به نتیجه رسیدیم، به آن احترام بگذارید تا زمینه برای مذاکره بعدی درست شود. در همین ایامی که نیویورک بودم، رهبران ۴ کشور بزرگ، واسطه شده بودند که با رئیس جمهور فعلی آمریکا ملاقات کنم در حالیکه این موضوع نیاز به واسطه و اینقدر پیغام ندارد، به تعهدات عمل کنید، با هم صحبت می‌کنیم.

کد مطلب 4450327
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۱۴ آبان ۱۳۹۷، ۱۰:۱۸

واسطه‌گری ۴ کشور اروپایی برای ملاقات روحانی با ترامپ!

واسطه‌گری ۴ کشور اروپایی برای ملاقات روحانی با ترامپ!

حجت الاسلام حسن روحانی امروز در همایش مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی از واسطه گری چند کشور اروپایی برای مذاکره ایران با آمریکا خبر داد.

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