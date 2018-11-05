رونمایی از پوستر مستند «راه طی شده»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان سینمایی حوزه هنری، مستند «راه طی شده» به کارگردانی علی ملاقلی پور، روایتی است از افکار و اندیشههای مهندس مهدی بازرگان به عنوان روشنفکر دینی، سیاستمدار و نخست وزیر دولت موقت ایران در سال ۵۷.
نام این مستند که با عنوان «راه طی شده» تولید شده است برگرفته از عنوان یکی از مهمترین کتابهای مهندس بازرگان به همین نام است.
آخرین اثر مستند علی ملاقلی پور که از تولیدات مرکز مستند سوره و مرکز آفرینشهای فرهنگی و هنری بسیج است، اواخر آبان با حضور اصحاب رسانه و چهرههای هنری و سیاسی رونمایی می شود.
طراحی پوستر توسط «راه طی شده» رضا آسایی انجام شده است و دیگر عوامل این مستند عبارتند از: محمد امین نوروزی تهیه کننده، مشاور تاریخی حسن روزی طلب، مدیر تصویربرداری رضا تیموری، تدوین شهاب بشیری، جلوههای ویژه رایانهای حسن پیلهور و صداگذار مهرشاد ملکوتی.
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