به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جعفر شاه نظری بعد از ظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه و مطبوعات اصفهان اظهار داشت: دانشگاه به عنوان نهاد فعال و خلاق در زمینه‌های علم، دانش و فرهنگ رسالت خطیری در ارتباط دانشگاه و جامعه دارد و مغز متفکر یک جامعه محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه تلاش ما این است که در راستای تربیت دانشحویان تلاش کنیم تا افراد پس از ورود به دانشگاه از ظرفیت زمان و فرصت ها به درستی استفاده کنند و دانش و مهارت لازم را در طول تحصیل فرا بگیرند، افزود: بر این اساس معاونت فرهنگی دانشگاه اصفهان، بسترساز رشد و خلاقیت دانشجویان در عرصه و رشته‌های گوناگون است.

معاون فرهنگی دانشگاه اصفهان به برگزاری سومین دوره مسابقات ملی جام پهپادها از تاریخ ۲۱ تا ۲۳ آبانماه ۹۷ در سالن کوثر و فضای باز ورزشی دانشگاه اصفهان اشاره و ابراز داشت: فدراسیون جهانی رباتیک، ستاد توسعه فناوری ریاست جمهوری، اتحادیه صنایع هوایی فضایی ایران و معاونت علمی فرهنگی ریاست جمهوری در این زمینه با ما همکاری دارند.

از ظرفیت‌ ناب علم و فناوری در کشور به خوبی استفاده نمی‌شود

وی با تصریح بر این نکته که سیستم‌ها و نهادهای ما هنوز نگاهشان به سیستم‌های دیگر و نه نیروی جوان و خلاق و کارآمد است، بیان داشت: بر این اساس از این ظرفیت‌ ناب علم و فناوری در کشور به خوبی استفاده نمی‌شود و نیازمند فرهنگ‌سازی در این راستا هستیم.

حجت الاسلام شاه نظری تاکید کرد: نقش رسانه در فضاسازی و سمت و سو بخشیدن به ذهن و فرهنگ جامعه کلیدی است و در این راستا رسانه‌ها باید توجه داشته باشند که در کنار مباحث اقتصادی و سیاسی این نوع مسایل علمی، فناوری و تولید علم را در افق دید خود قرار دارند و در این راستا فرهنگ سازی کنند.

گفتنی است؛ سومین دوره مسابقات ملی جام پهپادها از تاریخ ۲۱ تا ۲۳ آبانماه ۹۷ در سالن کوثر و فضای باز ورزشی دانشگاه اصفهان با ۲۵۰ میلیون ریال جایزه نقدی برگزار می‌شود.