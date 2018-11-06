مسیر ورود شرکت های سرمایه گذاری به ایلام هموار شود

به گزارش خبرنگار مهر، ایوب درویشی ظهر سه شنبه در جلسه اعضای مرکز خدمات سرمایه گذاری استان اظهار کرد: مدیران دستگاه های اجرایی مختلف باید شرایط و لوازم مورد نیاز برای جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی را در چارچوب قانون فراهم و بیشترسین وقت خود را صرف این امر کنند چراکه نیاز امروز استان برای حرکت در مدار و ریل توسعه جذب سرمایه گذار است.

وی ادامه داد: سرمایه گذار می خواهد در محیطی ایمن و بدور از بروکراسی اداری در کمترین زمان ممکن برنامه های خود را اجرا کند و با توجه به رقابت شدید در این عرصه مناطقی موفق خواهند بود که لوزام مورد نیاز این امر را مهیا کنند.

معاون استاندار ایلام اضافه کرد: دولت وظیفه دارد زیرساخت های مورد نیاز حضور سرمایه گذاران را ایجاد کند ولی پس از این مرحله همه ارگان های مسئول باید تلاش کنند مزیت های نسبی و بالقوه را شناسایی و معرفی کنند.

درویشی گفت: پیشرفت ایلام در گرو ورود شرکت های سرمایه گذاری است زیرا با سرمایه گذازی دولتی و جذب اعتبارات دولتی به هدف مورد نظر نمی رسیم.

وی ادامه داد: در کنار طرح های بی نام لیست مشوق های سرمایه گذاری به همه متقاضیان معرفی شود.

وی تصریح کرد: شروع صدور مجوز بی نام در استان به خوبی انجام گرفته اما باید ادامه یابد، برای سرمایه گذار در هر ساعت از شبانه روز وقت می گذاریم، این فرهنگ در دستگاه ها رسوخ و فرهنگ اداری تکریم از سرمایه گذار جاری شود.