به گزارش خبرنگار مهر، علی احمدی‌پور سه شنبه شب در جلسه ستاد بحران شهرستان رفسنجان اظهار داشت: نسبت به بحث سیلاب حساسیت خیلی زیاد است، شهر رفسنجان مسیر سه رودخانه تقریباً بزرگ است که می‌تواند زمان سیلاب برای ما مخاطره‌انگیز باشد.

وی افزود: همچنین شهر کشکوئیه در مجاورت یکی از رودخانه‌های بزرگ قرار دارد که اگر مانند دو سال قبل بارندگی رخ دهد، روستاهای زیادی درگیر خواهند بود.

مدیر امور منابع آب رفسنجان تصریح کرد: پاکسازی رودخانه‌ها انجام و رودخانه شور، گیودری لایروبی شده و هنوز کار در حال انجام است، حساسیت خوبی در این زمینه وجود دارد چرا که باید قبل از بحران مدیریت را انجام دهیم.

احمدی پور تأکید کرد: هرگونه دخل و تصرفی در مسیر رودخانه‌ها خطرساز است لذا اطراف رودخانه‌ها برای مجوز ساخت در حریم یا بستر رودخانه‌ها حتما باید استعلام شود.

وی اضافه کرد: در روستاها دهیاران نسبت به این موضوع حساس باشند و دهیاران از هرگونه دخل و تصرف در حاشیه رودخانه‌ها جلوگیری کنند و نسبت به لایروبی رودخانه‌ها و بازکردن معابر آب حتما اهتمام بورزند تا در صورت بارندگی و نزول رحمت الهی نگران خسارات آن نباشیم.

وی ادامه داد: متاسفانه بر اساس کارهای کارشناسی که در گذشته اتفاق نیفتاده، روستای ناصریه در بستر رودخانه گیودری قرار گرفته و می تواند خطرآفرین باشد.