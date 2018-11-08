استان سمنان سوگوار شهادت امام رضا(ع) شد/ پذیرایی از زائران رضوی

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم عزاداری شهادت امام رضا(ع) با حضور مردم متدین و خداجوی استان سمنان در هشت شهرستان دیار قومس، در حالی برگزار شد که موکبهای پذیرایی از زائران رضوی و همچنین برگزاری مراسم محوری در بقاع متبرکه سراسر استان، در زمره برنامههای محوری این روزبه شمار میآید.
دهها موکب در طرح میقات رضا(ع) در سراسر استان سمنان از روزهای گذشته به زائران رضوی عبوری از استان خدمات میدهند و بقاع متبرکه نیز میزبان طرح امام مهربانیها است تا زائران رضوی در کنار استراحت در بین شهرهای استان سمنان، از خدمات و برنامههای معنوی مانند احکام، نماز جماعت، ادعیه متبرکه و مداحی و ... بهرهمند شوند.
برگزاری مراسم عزاداری
سالروز شهادت امام رضا(ع) برای مردم استان سمنان اما ویژه است چراکه این مردم میزبان میلیونها زائر رضوی طی سال هستند که از جایجای ایران اسلامی خود را به مرقد مطهر آن حضرت میرسانند و چه چیزی بالاتر از مهر خدمترسانی به زائران رضوی بر پیشانی مردم دیار قومس این دیار دارالمرحمه ...
در مساجد، بقاع متبرکه و حسینیهها نیز برنامههای ویژه سالروز شهادت امام رضا(ع) برگزار میشود. برنامههایی شامل سخنرانی مذهبی، مداحی، شعرخوانی، کرسی تلاوت و ... که از عصر دیروز آغاز و تا شامگاه پنج شنبه ادامه دارد.
مردم استان سمنان از شرقیترین تا غربیترین شهرستان در سوگ امام رضا(ع) به عزاداری میپردازند و امروز حال و هوای خاصی در هیئات مذهبی استان سمنان برپا است.
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