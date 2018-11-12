ابوالفضل سروش در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به افزایش قیمت مایحتاج مردم طی ماههای اخیر، اظهار داشت: بخش قابل توجهی از گرانیها توجیه اقتصادی ندارد و سوداگران هستند که با افزایش قیمتها قصد دارند به سودهای نجومی دست پیدا کنند.
وی افزود: متاسفانه علیرغم تعدد دستگاههای نظارتی، کنترل صحیحی بر قیمت اقلام وجود ندارد و حتی کالاهای اساسی که با نرخ ارز ترجیحی تامین شدهاند، گران هستند.
عضو شورای مرکزی فراکسیون امید تصریح کرد: رشد قیمت اقلام به هیچ وجه با میزان درآمد خانوارها همخوانی ندارد که این مسئله منجر به حذف برخی از اقلام از سبد غذایی مردم شده است.
عضو مجمع نمایندگان تهران در ادامه تاکید کرد: دولت و دستگاههای نظارتی باید به سرعت به اوضاع نابسامان گرانی اقلام اساسی مردم خاتمه دهند و با گرانفروشان برخورد قاطعی داشته باشند.
سروش در پایان خاطرنشان کرد: عدم برخورد صحیح دولت و دستگاههای نظارتی با سودجویان میتواند بر موج گرانیها بیافزاید و این مسئله را در جامعه همهگیر کند که این امری بسیار خطرناک است.
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