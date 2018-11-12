به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد فراهانی شامگاه یکشنبه در مراسم اختتامیه جشنواره تئاتر استانی سمنان، بابیان اینکه هنرمندان حوزه تئاتر دچار تنگناهای مالی هستند، تأکید کرد: امروز باید از ظرفیت‌های موجود در هر استان برای تقویت تئاتر بهره برد، برای مثال سمنان، استانی صنعتی است و امیدوارم هنرمندان آن بتوانند از حمایت‌های مالی و تبلیغی بهره‌مند شوند.

وی افزود: خیران و نیک اندیشان فعال در حوزه هنر نیز دیگر ظرفیتی هستند که استفاده از آن‌ها می‌تواند به ارتقای وضعیت هنر و به‌خصوص تئاتر کمک کند.

رئیس انجمن بازیگران خانه تئاتر ایران ضمن تأکید بر اینکه تئاتر باوجود اثرگذاری و مزایا، شرایط خوبی را شاهد نیست، تأکید داشت: باید تلاش کرد تا بخشی از مالیات صنایع را در استان‌هایی مانند سمنان به ورزش و هنر تخصیص یابد.

فراهانی همچنین گفت: ظرفیت‌های خوبی در سراسر کشور وجود دارد و لذا معتقدیم که هنرمندان برای تشکیل خانه تئاتر در استان‌های خود تلاش کنند.