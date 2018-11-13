محمود فکری به فکر صعودی دیگر؛ این بار با شاهین بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، محمود فکری کاپیتان سابق تیم فوتبال استقلال که چند سالی است به جرگه مربیان پیوسته است، از مربیان موفق چند فصل اخیر در لیگ دسته اول بوده است.

فکری فصل گذشته موفق شد با تیم نفت مسجد سلیمان به رقابتهای لیگ برتر صعود کند اما بعد از آن با مسئولان این تیم برای ادامه همکاری به توافق نرسید و از نفت مسجد سلیمان جدا شد.

فکری از ابتدای فصل هدایت شاهین بوشهر را بر عهده گرفت و بدون رفتن به سراغ جذب ستاره ها و ریخت و پاش های معمول فوتبال، تیمی منسجم را روانه مسابقات کرد و با کسب نتایجی جالب توجه این تیم را در بین سه تیم بالای جدول قرار داده است.

شاهین بوشهر با ۵ پیروزی، ۵ مساوی و تنها یک شکست و کسب ۲۰ امتیاز بعد از دو تیم مس کرمان و گل گهر سیرجان که با ۲۲ و ۲۱ امتیاز در رده های اول و دوم جدول قرار دارند، با شایستگی در رده سوم قرار گرفته و چهره یک تیم مدعی را به خود گرفته است.

این تیم با تنها ۷ گل خورده بعد از فجر سپاسی که بهترین خط دفاعی را در اختیار دارد به همراه آلومینیوم اراک و اکسین البرز دارای دومین خط دفاعی قوی این مسابقات است.

شاهین بوشهر نشان داده با محمود فکری می تواند یکی از تیم های دارای شانس صعود به لیگ برتر باشد.