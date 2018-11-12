دستگیری سارقان زورگیر ۳ میلیارد تومانی

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ بهزاد اختیاری در توضیح این خبر گفت: در مورخه دوم آبان ماه سال جاری جوانی ۳۰ ساله با مراجعه به کلانتری ۱۲۸ تهران نو به مامورین اعلام کرد که توسط یکی از دوستانش بنام مسعود مورد زورگیری قرار گرفته است و زمانیکه به محل سکونت این شخص مراجعه کرد متوجه شده است که او از محل سکونتش متواری شده است.

با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع سرقت به عنف ( زورگیری ) پرونده جهت ادامه رسیدگی در اختیار پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

مالباخته پس از حضور در پایگاه ششم آگاهی در اظهاراتش به کارآگاهان گفت : چندی پیش اقدام به فروش یک قطعه زمین در منطقه فشم به مبلغ ۳ میلیارد تومان کرده بودم که بنا به پیشنهاد یکی از دوستانم بنام مسعود پول حاصل از فروش زمین را در امر خرید و فروش دلار سرمایه گذاری کردم تا اینکه مجددا بنا به پیشنهاد مسعود تصمیم گرفتم تا دلارهای خود به مبلغ بیش از ۱۳۵ هزار دلار را به فروش برسانم ؛ به همین علت در مورخه ۰۲/۰۷/۱۳۹۷ بهمراه مسعود و اینبار برای فروش دلارها به منطقه بازار تهران رفتم که بر خلاف انتظار ناگهان مسعود در کوچه ای خلوت با تهدید چاقو اقدام به زورگیری کوله پشتی حاوی بیش از ۱۳۵ دلار کرد و از محل دور شد . برای بازپس گیری دلارها به در منزل مسعود در منطقه تهران نو – خیابان فرخی رفته بودم و متوجه شدم که او متواری شده و به همین علت تصمیم به طرح شکایت گرفتم.

با آغاز رسیدگی به پرونده ، کارآگاهان پایگاه ششم پلیس آگاهی با انجام اقدامات ویژه پلیسی و تحقیقات از خانواده مسعود اطلاع پیدا کردند که او از چندی پیش با خانم جوانی بنام سارا طرح دوستی و آشنایی ریخته که با شناسایی محل سکونت سارا در منطقه سهروردی ، کارآگاهان ضمن هماهنگی با بازپرس شعبه سوم دادسرای ناحیه ۸ تهران اقدام به تحقیق از سارا پرداختند.

سارا در تحقیقات اولیه منکر هرگونه اطلاع داشتن از مسعود شد اما پس از کشف بیش از ۱۰ هزار دلار مسروقه اعتراف کرد که مسعود پس از انجام سرقت ، این مبلغ ( ۱۰ هزار دلار ) را به او داده و در حال حاضر مسعود در محدوده خیابان پل گیشا در خانه ای استیجاری مخفی شده است.

با شناسایی مخفیگاه مسعود در محدوده خیابان گیشا ، کارآگاهان پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران بزرگ به این محل مراجعه کرده و پس از انجام چندین روز مراقبت نامحسوس ، سرانجام در مورخه ۰۵/۰۸/۱۳۹۷ موفق به دستگیری مسعود شده و در بازرسی از مخفیگاه وی نیز در حدود ۷ هزار دلار از پول های مسروقه کشف شد.

مسعود پس از دستگیری و انتقال به پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران بزرگ در خصوص سرنوشت مابقی پول های مسروقه به کارآگاهان عنوان کرد که خود او نیز توسط دو جوان حدودا ۲۰ ساله مورد زورگیری قرار گرفته است اما قادر به معرفی آنها است.

مسعود در خصوص سرقت دوباره دلارهای مسروقه به کارآگاهان گفت : " پس از انجام سرقت و متواری شدن از تهران ، به شهرستان کرج رفته و در منزل مجردی دو تن از بستگان خود ( دو برادر ) بنام های سعید و آرمان مخفی شدم . این دو برادر از مسروقه بودن دلارها اطلاع داشتند تا اینکه پس از گذشت بیش از ۱۰ روز مخفی شدن در خانه آنها ، به قصد فروش دلارها از خانه خارج شدم.

هنوز چند ده متری از خانه دور نشده بودم که ناگهان یک موتورسیکلت با دو سرنشین جلوی مرا گرفت و سرنشینان آن با تهدید چاقو و قمه اقدام به زورگیری و سرقت کوله پشتی حاوی ۱۲۰ هزار دلار کرده و به سرعت از محل دور شدند . این دو موتورسوار را قبلا در یک ملاقات کوتاه بهمراه سعید و آرمان دیده بودم و به همین علت اطمینان دارم که سرقت دلارها با هماهنگی سعید و آرمان انجام شده است ".

در ادامه رسیدگی به پرونده ، کارآگاهان پایگاه ششم آگاهی با اخذ نیابت قضایی به شهرستان کرج – منطقه فردیس رفته و اقدام به دستگیری سعید و آرمان کردند . سعید و آرمان در تحقیقات اولیه منکر هرگونه اطلاع از سرقت دلارها شده اما در ادامه ، با ارائه دلایل و قرائن پلیسی به ناچار لب به اعتراف گشوده و عنوان کردند که با دو تن از دوستان خود بنام های بیژن و بهمن موضوع دلارهای مسروقه را مطرح کرده و در روز سرقت ، بیژن و بهمن با اطلاع کامل از زمان خارج شدن مسعود از خانه و اطمینان از همراه داشتن دلارها اقدام به زورگیری از مسعود کردند .

کارآگاهان پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران بزرگ با شناسایی محل تردد بیژن و بهمن در محدوده گیشا این محل را تحت مراقبت پلیسی قرار داده تا نهایتا در ساعت ۱۱:۳۰ روز یکشنبه مورخ ۹۷/۰۸/۲۰ اقدام به دستگیری این دو سارق زورگیر کردند.

در زمان دستگیری ، بیژن و بهمن در حال تردد با یک خودرو ۲۰۶ سفید رنگ شناسایی شدند که با اطلاع از حضور کارآگاهان و در حالیکه مسیر حرکت آنها مسدود شده بود ، با ایجاد تصادف و حمله ور شدن به کارآگاهان قصد فرار داشتند که کارآگاهان هر چهار چرخ خودرو آنها را مورد هدف گلوله قرار می دهند ؛ این دو متهم برغم ترکیدگی هر چهار لاستیک و عدم توانایی در کنترل خودرو کماکان به فرار خود ادامه داده و در ادامه با چندین خودرو پارک شده متعلق به شهروندان تصادف می کنند اما نهایتا با دخالت کارآگاهان مهار ، دستگیر و به پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شدند .

سرهنگ کارآگاه بهزاد اختیاری ، رئیس پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران بزرگ ، با اعلام این خبر گفت : در تحقیقات از دو متهم دستگیر شده ، آنها صراحتا به زورگیری با طرح و نقشه قبلی اعتراف کرده و عنوان کردند که دلارهای مسروقه را بلافاصله پس از سرقت به یکی از شهرستان ها در غرب کشور منتقل و در آنجا مخفی کردند که تحقیقات در خصوص سرنوشت دلارهای مسروقه کماکان در دستور کار کارآگاهان پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار دارد.