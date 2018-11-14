پنج هزار پلیس به لباس دوربین دار مجهز می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فرماندهی انتظامی کردستان، سردار محمد شرفی در حاشیه همایش سالانه فرماندهان و مدیران فرماندهی انتظامی استان کردستان اظهارداشت: تجهیز پنج هزار پلیس به لباس های دوربین دار در سال جاری در برنامه پلیس پیشگیری بوده که تاکنون یک هزار مورد از آن در اختیار نیروها قرار گرفته است.

وی افزود: این طرح در راستای برنامه های نظارتی پلیس پیشگیری از ماموران و همچنین در راستای حفظ حقوق شهروندی و متهمان اجرا می شود که یک هزار مورد از آن در جغرافیای تهران بزرگ، فرودگاه امام خمینی (ره)، استان های اصفهان، خراسان رضوی و آذربایجان غربی توزیع شده است.

رئیس پلیس پیشگیری ناجا ادامه داد: تحقق شاخص های حقوق شهروندی یکی از تکالیف نیروی انتظامی است که در این راستا و برای توسعه کمی و کیفی شاخص های ارائه خدمات انتظامی به مردم تاکنون تمامی نظرگاه های کشور زیر پوشش تصویری رفته است.

شرفی با اشاره به اینکه این طرح به منظور رعایت حقوق متهمان تحت نظر راه اندازی می شود، یادآور شد: با ایجاد این امکان هم اکنون فرماندهان ارشد انتظامی استان ها و کشور می توانند به صورت بهنگام (آنلاین) تمامی این نظرگاه ها را زیر نظر داشته باشند.

ایجاد ۱۰۰ کلانتری سیار در دستور کار

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه نیروی انتظامی به دنبال تسریع در خدمات به مردم راه اندازی ۱۰۰ کلانتری سیار تا پایان سال جاری را در دستور کار خود قرار داده است، بیان کرد: این کلانتری ها با توجه به تغییر جغرافیای جرایم در نقاط جرم خیز ایجاد می شوند که طراحی و تجهیز آن کاملا بومی و از سوی نیروهای داخلی انجام شده است.

رئیس پلیس پیشگیری ناجا در ادامه گفت: منابع ایجاد و راه اندازی این کلانتری ها از محل های مختلف مشخص شده اما عدم تامین اعتبارات، مهمترین مشکل نیروی انتظامی برای به نتیجه رسیدن این برنامه است.

شرفی آموزش به مردم و نیروها را در راستای پیشگیری از وقوع جرایم از دیگر برنامه های این نیرو اعلام کرد و اظهارداشت: در سال جاری ۱۰۰ هزار همیار پلیس پس از ارائه آموزش های مختلف سازماندهی شده اند.

وی افزود: در کنار ارائه آموزش ها تکمیل حلقه های پیشگیری از جرایم توسط این نیرو از دیگر برنامه های در دست اقدام است که از جمله آن می توان به پلیس افتخاری، نگهبان محله، همیار پلیس و در نهایت تشکل های مردمی اشاره کرد.

رئیس پلیس پیشگیری ناجا ادامه داد: نیروی انتظامی در صدد است با اتصال این حلقه ها در راستای اجرای برنامه های ناجا ساختار اجتماعی را به سمت موفقیت بیشتر در برنامه های پیشگیری هدایت کند.

۸۷ درصد مردم از رفتار پلیس رضایت کامل دارند

شرفی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه رعایت شاخص های حقوق شهروندی و دادرسی از تکالیف نیروهای انتظامی است، یادآور شد: طبق داده های آماری سامانه ۱۹۷ این نیرو، ۸۷ درصد مردم از رفتارهای نیروها رضایت دارند.

وی بیان کرد: همچنین ۸۵ درصد از مراجعه کنندگان به یگان های انتظامی نیز از عملکرد نیروها رضایت دارند و پلیس در نظر دارد با جدیت کامل تحقق برنامه های مختلف از جمله کلانتری سیار، ساماندهی همیاران پلیس و لباس های دوربین دار را پیگیری کند.

رئیس پلیس پیشگیری ناجا با بیان اینکه همایش سالیانه مدیران و فرماندهان با هدف بررسی عملکرد استان و نظارت بر تحقق فرامین، سیاست ها و خطی و مشی ها در استان ها تشکیل می شود، گفت: در سال جاری نیروی انتظامی حدود شش اولویت را به استان ها اعلام کرده که یکی از آن ها را می توان ارتقاء توان عملیاتی و دفاعی در استان ها برشمرد.

شرفی در پایان سخنان خود اظهارداشت: استان کردستان در راستای این اولویت ها و همچنین ارتقاء کیفی آموزش و تجهیزات یکی از استان های برجسته کشور در یک سال گذشته بوده است.