هوشنگ نصیرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد درخواست باشگاه سایپا برای لغو دیدار روز چهارشنبه مقابل ماشین سازی، گفت: سازمان لیگ روز گذشته موضوع را به ما اطلاع رسانی کرد و ما هم مخالفت خود را با آن اعلام کردیم چون صحبت هایی که عنوان شده بهانه است.

وی تصریح کرد: طی ساعت های گذشته در تبریز هم شرایط بارندگی شبیه تهران و حتی شاید هم بدتر و شدیدتر بود. بازیکنان ما زیر باران تمریناتشان را پیگیری کردند. مگر می شود به خاطر اینگونه مسائل درخواست لغو بازی را داد. حتما اگر فردا روزی برف بیاید هم می خواهند بازی را لغو کنند.

مدیرعامل باشگاه ماشین سازی با تاکید بر اینکه شرایط این تیم و سایپا برای دیدار هفته دوازدهم لیگ برتر کاملا یکسان است، خاطرنشان کرد: سایپا برای دیدار روز چهارشنبه مهدی ترابی و ما کنعانی زاده را به دلیل حضور در اردوی تیم ملی در اختیار نداریم. اگر در تهران بارش باران بوده در تبریز هم همین شرایط وجود داشته است. بنابراین هیچ فرقی میان ما و سایپا نیست. درخواستی که برای لغو بازی مطرح شده هم بیشتر شبیه شوخی است.

نصیرزاده تاکید کرد که ساعت ۱۵:۳۰ امروز سه شنبه بازیکنان تیم ماشین سازی وارد تهران می شوند و فردا هم طبق برنامه و راس ساعت مقرر در ورزشگاه پاس قوامین به مصاف سایپا خواهند رفت. ما به سازمان لیگ هم تاکید کرده ایم که دیدارمان را طبق برنامه از پیش تعیین شده برگزار خواهیم کرد.

وی تصریح کرد: به خاطر گستردگی کشور قاعدتا شرایط آب و هوایی در همه استان ها و شهرها یکسان نیست. بارندگی که امروز از تبریز شروع می شود، دو روز بعد به مشهد می رسد. قرار نیست آن موقع مشهدی ها بخواهند بازی را لغو کنند.

وی در ادامه با یادآوری اینکه ماشین سازی پیش از شروع فصل جاری رقابت های لیگ برتر به موقع برای یارگیری اقدام نکرد، گفت: آن زمان فرصت های زیادی را برای جذب بازیکنان مورد نظر از دست دادیم و حالا با مشکل مواجه شده ایم. باید در نیم فصل ترکیب تیم را ترمیم کنیم. قصد داریم حداقل یک فوروارد جذب کنیم و دروازه بان دوم را هم در اختیار بگیریم.

مدیرعامل باشگاه ماشین سازی تبریز تاکید کرد: باید در نیم فصل بازیکنان که قادر به تغییر نتیجه بازی هستند، جذب کنیم. الان که چنین بازیکنانی را در ترکیب تیم داریم اما باید تعدادشان را بیشتر کنیم.

نصیرزاده همچنین در مورد وضعیت داریوش شجاعیان و بازگشت این بازیکن از استقلال به ترکیب ماشین سازی تبریز گفت: همچنان ما در باشگاه ماشین سازی تبریز به عنوان شاکی خواستار بازگشت شجاعیان هستیم و مدیران استقلال هم با آن مخالف هستند. کمیته تعیین وضعیت بازیکنان باید در این زمینه تصمیم گیری کند که خودِ این کمیته هم بلاتکلیف است. به همین دلیل در مورد این پرونده هم هنوز به هیچ نتیجه ای نرسیده ایم.