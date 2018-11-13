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۲۲ آبان ۱۳۹۷، ۹:۱۰

آغاز توزیع کارت از امروز؛

آزمون زبان انگلیسی پیشرفته ۲۴ آبان برگزار می شود

آزمون زبان انگلیسی پیشرفته ۲۴ آبان برگزار می شود

آزمون زبان انگلیسی پیشرفته (تولیمو) پنجشنبه ۲۴ آبان ۹۷ برگزار می شود. کارت آزمون از امروز ۲۲ آبان در دسترس داوطلبان قرار می گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، صد و سی و دومین دوره آزمون زبان انگلیسی پیشرفته (Tolimo:E-A۲۰۱۸) صبح روز پنجشنبه ۲۴ آبان ۹۷ در شهر تهران برگزار خواهد شد.

برگ راهنما و کارت شرکت در آزمون از روز سه‌شنبه ۲۲ آبان بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور به آدرس: www.sanjesh.org قرار می‌گیرد تا داوطلبان بتوانند با وارد کردن اطلاعات خود شامل: شماره پرونده، نام و نام‌ خانوادگی، سال تولد و شماره کارت ملی نسبت به پرینت آن اقدام کنند.

هر داوطلب برای شرکت در جلسه آزمون باید، علاوه بر پرینت کارت شرکت در جلسه آزمون، اصل کارت ملی یا اصل گذرنامه خود را ارائه کند.

چنانچه داوطلبان متقاضی شرکت در آزمون هر گونه اشکالی در کارت ورودی خود مشاهده کردند می‌توانند در روز چهارشنبه ۲۳ آبان صبح از ساعت ۸ تا ۱۲ و بعدازظهر از ساعت ۱۴ تا ۱۷ با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر و دو قطعه عکس به نماینده این سازمان مستقر در باجه رفع نقص مراجعه کرده و اشکال احتمالی کارت خود را اصلاح و رفع کنند.

داوطلبانی که شماره پرونده و کدپیگیری ثبت نام خود را فراموش کرده ‌اند، برای دریافت شماره پرونده با مراجعه به سایت سازمان سنجش و ورود به سیستم پاسخگویی اقدام کنند و به هیچ وجه به باجه رفع نقص مراجعه نکنند.

دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه سوره واقع در تهران، خیابان انقلاب، میدان فردوسی، کوچه شاهرود، دانشکده فرهنگ وارتباطات دانشگاه سوره محل رفع نقص کارت آزمون است.

کد مطلب 4456896

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