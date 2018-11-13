رصددستگاه های امنیتی بر انبارهای متروکه جهت مبارزه با قاچاق بنزین

به گزارش خبرنگار مهر، همایون عباسی صبح سه شنبه با حضور در هشتمین جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان قرچک به ۲ موضوع قاچاق سوخت و مواد آرایشی بهداشتی اشاره کرد و اظهار داشت: در بحث قاچاق سوخت، قاچاق نفت گاز کمتر شده و بیشترین بحث در زمینه قاچاق بنزین است.

عباسی افزود: با توجه به تفاوت قیمت بنزین در داخل کشور با کشورهای همجوار زمینه قاچاق آن را فراهم می آورد که در این خصوص شاهد جمع آوری بنزین در تانکرهای مستقر در انبارهای متروکه به منظور انتقال به خارج از مرز هستیم که در این راستا با رصد دستگاه های امنیتی اقدامات لازم صورت می پذیرد و این موضوع مستلزم همکاری و دقت بیشتر اعضاء کمیسیون است.

وی در رابطه با قاچاق لوازم آرایشی و بهداشتی گفت: با توجه به وضعیت کنونی قیمت دلار، قاچاق کالا نیز مقرون به صرفه نبوده و در این خصوص می توانیم شاهد کاهش قاچاق کالا باشیم، ولیکن در این رابطه بایستی به تقلبی بودن کالاها دقت نظر داشته و از ورود و توزیع اینگونه اقلام نیز خودداری شود.

معاون دبیر کمیسیون هماهنگی، برنامه ریزی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران در پایان بر لزوم آگاه سازی مسئولان واحدهای صنفی و برگزاری مستمر کلاس های آموزشی تأکید کرد.

گفتنی است هشتمین جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان قرچک به ریاست علیرضا جعفری معاون سیاسی انتظامی فرمانداری و با حضور عباسی معاون دبیر کمیسیون هماهنگی، برنامه ریزی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران و دیگر اعضای این ستاد در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد.