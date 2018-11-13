سرنوشت مبهم شورای فنی پس از استعفای خادم

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از اقداماتی که رسول خادم در طول حضورش به عنوان رئیس فدراسیون کشتی در سیستم اجرایی و مدیریتی فدراسیون انجام داد، تاسیس شوراهای فنی کشتی آزاد و فرنگی بود. شوراهایی که جمعی از بزرگان و پیشکسوتان کشتی را گردهم آورد تا تصمیمات کلان و اساسی این رشته توسط آنها بررسی و اتخاذ شود.

نحوه برخورد این شوراها با مشکلات و مسایل مختلف کشتی از جمله سیاست‌گذاری برای انتخاب تیم های ملی، در اکثر اوقات با انتقادات فراوانی از سوی اهالی کشتی همراه بود. منتقدان خادم، مصوبات این شوراها را همان نظرات شخصی رئیس فدراسیون می خواندند که از زبان بزرگان و پیشکسوتان مطرح می شد تا کمتر کسی با آن مخالفت کند!

حالا با توجه به استعفای رسول خادم و این دو شورا که البته برخی از اعضای آن با رفتن خادم، اعلام کناره گیری کردند با اما و اگر مواجه شده و هنوز مشخص نیست این بزرگان و پیشکسوتان همچنان می توانند به کارشان ادامه دهند یا خیر.

گفته می شود تا زمانی که حمید بنی تمیم سرپرستی فدراسیون کشتی را تا انتخاب رئیس جدید بر عهده دارد، تصمیم خاصی در خصوص احیا یا تعطیلی شوراهای فنی کشتی آزاد و فرنگی اتخاذ نخواهد شد، اما هنوز مشخص نیست رئیس جدید فدراسیون، اعتقادی به ادامه همکاری شورای فنی داشته باشد.