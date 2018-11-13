گردشگری زمینه ساز رهایی از اقتصاد وابسته به نفت است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا مجیدی صبح سه شنبه در نشست هم اندیشی پیرامون اولین همایش بین المللی گردشگری کویر لوت اظهار کرد: گردشگری علاوه بر رونق اقتصادی می تواند زمینه رهایی از اقتصاد وابسته به نفت را ایجاد کند.

رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند بیان کرد: هر چند در خراسان جنوبی نفت نداریم ولی ظرفیت هایی چون کویر و منابع کانی می تواند موجب بهره مندی اقتصادی این منطقه شود.

مجیدی با اشاره به ثبت جهانی بیابان لوت ادامه داد: بعد از ثبت جهانی لوت اتفاق خاصی در مورد بزرگداشت این موضوع رخ نداد.

وی با اشاره به اینکه کنفرانس بین المللی گردشگری کویر لوت در اریبهشت ماه سال آینده برگزار می شود، افزود: این کنفرانس چند منظور بوده و از ابعاد مختلف علمی، اقتصادی و زیست محیطی کویر را بررسی می کند.

رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان جنوبی گفت: خراسان جنوبی آثار ثبت شده متعددی چون باغ اکبریه، قنات بلده فردوس و بیابان لوت را دارد که فرصتی برای رونق گردشگری در ابعاد بین المللی در منطقه است.

محمد رضا مجیدی اظهار کرد: قبل از برگزاری همایش اصلی چند پیش نشست را در شهرستان های مرتبط با کویر برگزار خواهیم کرد.

اسکندری دبیر اجرایی همایش بین المللی کویر لوت نیز در این نشست بیان کرد: گردشگری یکی از بخش های پیشرو در اقتصاد بسیاری از کشورهای دنیا محسوب می شود.

وی ادامه داد: اگر به دنبال گردشگری پایدار هستیم باید حفظ منابع طبیعی و توزیع ثروت حاصل از گردشگری در جوامع محلی را مد نظر قرار دهیم.

دبیر اجرایی همایش بین المللی کویر لوت افزود: سود سرمایه گذاری در بسیاری از صنایع تنها به سرمایه گذاران و سهامداران برمی گردد ولی در حوزه گردشگری همه افراد جوامع محلی از سود حاصل از آن منتفع می شوند.