آغاز ساخت و سازها در جزیره کیش برای همکاری با قطر در جام جهانی

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از معرفی رسمی قطر به عنوان میزبان مسابقات فوتبال جام جهانی ۲۰۲۲، صحبت هایی مبنی بر کمک گرفتن از امکانات جزیره کیش برای برگزاری این رویداد بزرگ و برگزاری کمپ آماده سازی بعضی از کشورها در جزیره مطرح شد. در واقع مسئولان فوتبال قطر با توجه به شباهت و نزدیک بودن شرایط آب و هوایی کیش به این کشور، متقاضی بهره مندی از امکانات جزیره برای برگزاری مسابقات جام جهانی بودند به خصوص اینکه قطری ها با برخی کشورهای همسایه خود مانند عربستان، بحرین و امارات مشکلات سیاسی دارند.

بر همین اساس مسئولان سازمان منطقه آزاد کیش به شدت پیگیر موضوع بودند تا بتوانند آن را به سرانجام برسانند اگرچه طی این ماه های گذشته این موضوع در سایه مسائلی مانند برگزاری جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه و دغدغه های فدراسیون فوتبال برای این رویداد، لیگ قهرمانان آسیا و حضور پرسپولیس در فینال و البته موضوع بازنشستگی مهدی تاج قرار گرفت. این در حالی است که به گفته رئیس کمیته سازماندهی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر، این کشور در حال بررسی پیشنهاد و وضعیت ایران و دیگر کشورهایی است که می توانند در برگزاری این رویداد مشارکت و همکاری داشته باشند.

این صحبت یعنی اینکه احتمال همکاری ایران در برگزاری جام جهانی چهار سال آینده به قوت خود باقی است. بهرام افشارزاده دبیر شورای ورزش و تربیت بدنی سازمان منطقه آزاد کیش نیز با تاکید بر این موضوع گفت که به زودی کارهای عملیاتی برای مهیا شدن شرایط میزبانی و همکاری بهتر با قطری ها آغاز می شود.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: همکاری با قطری ها برای برگزاری کمپ تمرینی تیم های شرکت کننده در جام جهانی ۲۰۲۲، مستلزم داشتن امکانات کافی و مورد تایید فیفا است. ما هم طی ماه های گذشته بیکار نبودیم، در حال فراهم کردن مقدمات بودیم تا بتوانیم این امکانات را در جزیره ایجاد کنیم. البته مشکلات ارزی، پیگیری کارهایمان را به تاخیر انداخت اما در نهایت خیلی از آنها را به سرانجام رسانده ایم.

افشارزاده با بیان اینکه هفته آینده تمام صحبت ها و حرف ها روی کاغذ می آیند و شکل عملی به خود می گیرند، خاطرنشان کرد: با اسپانسرهای مورد نظر برای ساخت و سازهای لازم در جزیره کیش به توافقات لازم رسیده ایم. هفته آینده قراردادهای همکاری در این زمینه منعقد می شود تا رسما اقدامات برای همکاری با قطری ها را آغاز کنیم.

دبیر شورای عالی ورزش کیش در مورد برنامه های عملیاتی که برای برپایی کمپ تمرینی در کیش باید اجرا شوند نیز توضیح داد و گفت: باید ساخت و سازهای زیادی داشته باشیم. برای اینکه بتوانیم موافقت های لازم را جلب کنیم باید به تعداد کافی زمین فوتبال برای تمرین همراه با تجهیزات کامل آن مانند خوابگاه، استخر، سونای خشک و بخار و بخش غذاخوری داشته باشیم. قصد داریم ۶ - ۵ زمین این‌چنینی در کیش بسازیم. فضای لازم برای این کار پیش بینی شده است.

وی با بیان اینکه علاوه بر این، همزمان پیگیر بازسازی تجهیزات ورزشی کیش نیز هستیم خاطرنشان کرد: این کار راهم از هفته آینده و از زمین اسکواش آغاز می کنیم. کار، کار راحتی نیست. باید اسپانسری مشخص می شد که تعهد مالی می داد، آگهی مناقصه داده می شد و خیلی از کارهای دیگر هم نیاز است. به شدت پیگیر هستیم.

«مسئولان قطری اعلام کرده اند که فیفا باید در مورد همکاری ایران موافقت کند ضمن اینکه کشورهای دیگری هم کاندیدای این موضوع هستند. فکر می کنید موافقت های نهایی شود؟» افشارزاده در پاسخ به این پرسش گفت: فکر می کنم که کیش ایده آل ترین گزینه در این زمینه باشد. قطری ها و مسئولان فیفا قطعا می خواهند از همکاری کشوری بهره مند شود که فضایی سالم و به دور از مسائل و مشکلات اخلاقی داشته باشد و چه فضایی بهتر از کیش با شرایط جوی و فضای سالمی که دارد.

«پیش از این گفته بودید به دنبال رایزنی هستید تا شاید بتوانید یکی دو دیدار جام جهانی را هم در کیش برگزار کنید اما ظاهرا این موضوع به نتیجه نمی رسد؟» وی در پاسخ به این پرسش گفت: این موضوع منتفی است. فیفا امتیاز میزبانی را به قطر داده و تمام دیدارهای جام جهانی باید در این کشور برگزار شود. ما می توانیم در مورد موضوعاتی خارج از میدان مسابقه رسمی، با قطری ها همکاری داشته باشیم.

دبیر شورای عالی ورزش کیش در مورد اینکه «امکان دارد فیفا برای تجهیز این جزیره برای جام جهانی کمک مالی داشته باشد؟» گفت: نه؛ بعید است. فیفا در این زمینه همکاری نخواهد داشت ضمن اینکه ما خودمان هم مشکل مالی نداریم.

افشارزاده در پایان تاکید کرد: برای تجهیز جزیره کیش سرمایه گذاری لازم را خواهیم داشت اما این سرمایه گذاری، هزینه بیهوده نیست چون نتیجه کار می تواند تا سالیان سال برای ورزش کشور مفید باشد.