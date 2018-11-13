دستگیری ۵۰ قاچاقچی مواد مخدر طی ۲۲ روز گذشته در پایتخت

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد بخشنده در حاشیه هجدهمین مرحله از طرح رعد پلیس پیشگیری پایتخت در جمع خبرنگاران با بیان اینکه پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ در چهل و هشت ساعت گذشته به شناسایی، دستگیری و جمع‌آوری معتادان متجاهر اقدام کرد، گفت: در این مدت ۸۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف و ضبط شد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ خاطرنشان کرد: در ۴۸ ساعت گذشته ۲۷۵ خرده‌فروش مواد مخدر دستگیر و ۳۴۰ معتاد متجاهر در سطح تهران جمع‌آوری شدند.

وی با اشاره به بازداشت ۵۰ قاچاقچی طی ۲۲ روز گذشته که در قالب ۸ باند در محورهای منتهی به تهران اقدام به فعالیت می‌کردند، یادآور شد: از این افراد مقداری یک تُن و ۲۲۳ کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف و ضبط شد.

بخشنده یادآور شد: تمامی محورهای منتهی به شهر تهران تحت نظر و مناطق آلوده به مواد مخدر تحت کنترل اطلاعاتی هستند.