معارفه مدیران مرکز تولید و فنی و اداری و مالی تلویزیون

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت سیما، مرتضی میرباقری در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل اداری و مالی این معاونت با قدردانی از تلاش های غلامرضا مظاهری سکان مدیریت اداری و مالی سیما را به سید محمد اسلامی سپرد.

وی همچنین با قدردانی از تلاش های غلامرضا مظاهری در زمینه سیستم مالی و اداری معاونت سیما گفت: با توجه به گردش مالی بالا در معاونت سیما آقای مظاهری در دوره تصدی مسئولیتش با مصائب و مشکلات فراوانی روبه رو بود که با تدبیر و پشتکار بخوبی از عهده کار برآمد.

معاون سیما افزود: وظیفه اصلی و ذاتی سیما بیان مقاصد و معارف انقلاب اسلامی برای افکار عمومی و آماده کردن اذهان مخاطبان برای فراگیری آن است. امیدوارم شبکه های ملی که در جلب نظر مخاطبان حوزه پیشتاز رسانه ملی است در جذب حداکثری رضایت مردم که امری دشوار محسوب می شود، از سوی حوزه مالی سازمان پشتیبانی مطلوب شوند.

میرباقری ضمن قدردانی از زحمات آقای مظاهری در دوره مسئولیت، ابراز امیدواری کرد: آقای اسلامی، همچون مسئولیت قبلی خود در مالی شبکه دو، در مسئولیت جدید نیز کارنامه خوبی به جای بگذارد.

غلامرضا مظاهری با ارائه گزارشی از عملکرد دوره ٤ ساله خود در حوزه اداری مالی سیما از همکاران خود طلب حلالیت کرد.

سید محمود اسلامی مدیرکل اداری و مالی معاونت سیما نیز با قدردانی از حسن اعتماد معاونان سیما و منابع مالی و سرمایه انسانی، از عزم خود برای تحقق اهداف سخن گفت.

در این جلسه شاکر طاهری ذیحساب و مدیر کل امور مالی، عباس مهدوی مهر مدیرکل بازرگانی و علی کلباسی رئیس مرکز سرمایه انسانی سازمان نیز حضور داشتند.

همچنین در مراسم دیگری با قدردانی از تلاش های غلامرضا حسین زاده و مهدی خاکی مدیران بازنشسته تولید و فنی شبکه های یک و سه؛ جواد اسناوندی و مهدی منفرد جای آنها را گرفتند.

در ابتدای این مراسم مجید زین العابدین مدیر شبکه یک، مرکز تولید و فنی سیما را از حوزه های پیشرو در رسانه دانست و گفت: همکاران ما در این مرکز موضوعاتی را راهبری می کنند، که برای نظام اسلامی جنبه حیثیتی دارد. به عنوان مثال در جریان پوشش تصویری فینال مسابقات آسیایی خوش درخشیدند.

وی تجهیزات و نیروی انسانی را دو بال پرواز رسانه توصیف کرد و افزود: در حوزه سرمایه انسانی صدا و سیما از سازمان های پیشرو است. و با وجود مدیران و همکاران جهادی، بی ادعا و بدون تبرج مرکز تولید و فنی شاهد نوسازی و بازسازی استودیوها و واحدهای سیار در دوران تحریم ها و تبدیل سیستم آنالوگ به دیجیتال بودیم.

در ادامه این مراسم مجید شعبانپور رئیس مرکز تولید و فنی سیما با تشریح خصایص اخلاقی آقایان حسین زاده و خاکی سعه صدر را ویژگی های اخلاقی مشترک در میان همکاران خود دانست و افزود: همکاران مرکز تولید و فنی همواره در شرایط گوناگون سربلند بوده اند. نمونه اخیر این سربلندی در جریان پوشش مسابقات فینال آسیا بود. از آنجا که یکی از شرایط میزبانی به پوشش تصویری بازی ارتباط داشت همکاران ما با تلاشی مضاعف شرایط لازم را در مدت زمان اندکی فراهم کردند.

وی اضافه کرد: در تمامی برهه ها کارنامه درخشانی از مرکز تولید و فنی به جای مانده است. به عنوان مثال در طول انتخابات کاری دشوار داشتیم. علاوه بر بازسازی استودیوها و ضبط برنامه نامزدها؛ آفیش تمام برنامه های روتین ادامه پیدا کرد و در این زمینه برای عوامل برنامه ساز مشکلی پیش نیامد.

جعفر عبدالملکی قائم مقام شبکه سه سیما نیز با اشاره به اهمیت کار در مرکز تولید و فنی سیما از هم افزایی نیروهای این مرکز سخن گفت و اضافه کرد: هم افزایی و روحیه جهادی باعث شده کمبودها بی اثر شوند و رسانه ملی در بزنگاه های تاریخی همچنان خوش بدرخشد.

در پایان این مراسم حسین زاده و خاکی با قدردانی از حمایت مدیران رسانه و همراهی همکاران خود از مجموعه مرکز تولید و فنی خداحافظی کردند.