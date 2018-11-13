به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین اشتری، بعدازظهر سه شنبه در نشست با سران طوایف و ریش سفیدان مرزی استان گلستان، اظهار کرد: هدف ما از بازدید پایانه مرزی اینچه برون، آشنایی با این منطقه و رفع مشکلات مرزی آن است.

وی افزود: مرزنشینان بالاترین پشتیبان مرزها بوده که هماهنگی خوبی با مرزبانان دارند و با کمترین هزینه و بهترین اقدام از مرزها پشتیبانی کرده‌اند.

اشتری تصریح کرد: مرزنشینان مرزبانان اصلی هستند و باید توجه ویژه‌ای به آنها داشته باشیم و خوشبختانه در استان گلستان هم شرایط خوبی برقرار است.

وی ادامه داد: مرزبانی صرفا نگاه امنیتی به مرزها ندارد بلکه برای معیشت مرزنشینان و حل مشکلات آنها باید چاره‌ای بیاندیشیم زیرا آرامش معیشتی موجب امنیت می‌شود.

فرمانده ناجا با مهم شمردن اشتغال و تولید داخلی، بیان کرد: وظیفه ما پیگیری مشکلات مرزنشینان است و برای رونق بازارچه مرزی اینچه برون هم هر آنچه در توان ما باشد دریغ نخواهیم کرد تا شاهد رشد و ارتقا در منطقه باشیم.

اشتری در خصوص راه اندازی پاسگاه داشلی برون گفت: اگر مکان مشخص شود برای راه اندازی پاسگاه بخش داشلی برون اقدام خواهیم کرد تا بخش انتظامی هم در این منطقه تقویت شود.

وی افزود: از تعامل، همکاری، وحدت و یک رنگی بزرگان این منطقه تشکر می‌کنم زیرا باعث دلگرمی مسئولان هستند.

اشتری تصریح کرد: نیروی انتظامی حافظ جان، مال، ناموس و آبروی مردم است و با تمام وجود برای امنیت و آرامش مردم خدمت می‌کنیم و گواه آن شهدای نیروی انتظامی هستند.

وی یادآور شد: تمام تلاش ما این است که آرامش و امنیت را در کشور ارتقا دهیم و خوشبختانه در اقصی نقاط کشور امنیت خوبی داریم و جمهوری اسلامی ایران یک جزیره امن و باثبات است.

وی خاطرنشان کرد: اقدامات برخی گروه‌های تروریستی دلیلی بر ناامنی نیست و امنیتی باثبات و مثال زدنی در کشور داریم که به برکت حضور مردم است.