به گزارش خبرنگار مهر، کمال الدین میرجعفریان در نشست کمیته حملونقل و ترافیک استان سمنان که ظهر سه شنبه در محل استانداری برگزار شد، بابیان اینکه برای توزیع ترافیک هفت استان مجاور سمنان بهخصوص خراسان رضوی و تهران، ۹ پروژه راهسازی در دست اجرا است، بیان کرد: محورهای استان در ایام مختلف سال و بهخصوص تعطیلات دارای بار ترافیکی بسیار سنگینی است لذا این طرحها در راستای توزیع این حجم ترافیکی اجرا میشود.
وی افزود: استان سمنان با توجه به موقعیت جغرافیایی خود و همراستا بودن با هفت استان در شاهراه شمال شرق کشور همهساله ترافیک سنگینی را متحمل شده که بعضاً چندین برابر تعداد خودروهای کل استان سمنان را در یک محور شامل میشود لذا اجرای طرحهای توزیعی در حوزه ترافیک در این استان توجیه دارد.
مدیرکل راه و ترابری استان سمنان بابیان اینکه اولویت این اداره کل ظرفیتسازی و توسعه محورها بر اساس ترافیک موجود درراهها است، بیان کرد: هدفمندسازی این جادهها طی سالجاری و سالهای آتی برنامهریزی شده است.
میرجعفریان همچنین پیشرفت پروژههای مذکور را بین ۲۰ تا ۷۰ درصد دانست و خواستار همراهی بیشتر تمام نهادها و ارگانهای ذی ربط با مقوله ترافیک شد.
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