کشف ۲۰کیلوگرم مواد مخدر تریاک در بناب

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سهراب شفقی عصر امروز سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان این خبر افزود: در راستای تداوم اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و پاکسازی نقاط آلوده شهری و روستایی و در پی کسب گزارشی مبنی بر فعالیت یک نفر در زمینه تهیه و توزیع مواد مخدر، شناسایی و دستگیری وی در دستور کار پلیس مبارزه با مواد مخدر و یگان امداد شهرستان بناب قرار گرفت.

وی تصریح کرد: در بازرسی از منزل فرد مورد نظر مقدار ۲۰ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف شد. در این ارتباط یک نفر متهم دستگیر و پس از تکمیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مقامات قضایی شد.

شفقی در خاتمه سخنان خود ضمن تقدیر و تشکر از همکاری های شهروندان با پلیس، از آنان درخواست کرد تا در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک مراتب را با مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ درمیان بگذارند تا پلیس در اسرع وقت به موضوع رسیدگی و اقدامات لازم را انجام دهد.