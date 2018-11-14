شکایت باشگاه مس کرمان از داور بازی با سرخپوشان

به گزارش خبرگزاری مهر، باشگاه مس کرمان با ارسال نامه‌ای به کمیته‌ داوران فدراسیون فوتبال از قضاوت بازی تیم‌های مس کرمان وسرخپوشان پاکدشت در هفته‌ دوازدهم رقابت‌های لیگ یک شکایت کرد.

در شکوایه باشگاه مس کرمان آمده است:

ریاست محترم کمیته داوران فدراسیون فوتبال

با سلام و احترام

با توجه به اینکه رقابت های لیگ دسته اول کشور به هفته های حساس و سرنوشت ساز خود نزدیک می شود مسلما کاهش اشتباهات در زمینه داوری می تواند زمینه را برای برقراری هرچه بیشتر عدالت در کسب نتیجه برای تیم ها فراهم کند.

از آنجا که هزینه کرد در رقابت های فوتبال کشور به خصوص برای تیم های دسته اول بسیار سخت می باشد، تداوم اشتباهات اثرگذاری داوری در این مسابقات بدون شک ضررهای غیرقابل جبرانی به باشگاه های حاضر در این رقابت ها خواهد زد که از این نهاد محترم تقاضای دقت نظر بسیار برای کاهش این اشتباهات و متضرر شدن تیم های حاضر را داریم.

متاسفانه در دیدار تیم های مس کرمان وسرخپوشان در هفته‌ دوازدهم رقابت های لیگ دسته اول کشور، شاهد اشتباهات متعدد داوری برعلیه تیم مس کرمان بودیم که این اشتباهات تاثیر مستقیم در شکست سه بر یک تیم فوتبال مس در این مسابقه با قضاوت آقای حسین زرگر داشت.

در این دیدار که فیلم صحنه های بحث برانگیز داوری آن به انضمام ارسال خواهد شد، قضاوت آقای زرگر با ابهامات بسیاری همراه شد از جمله:

ـ عدم اعلام آفساید مسلم بازیکن تیم سرخپوشان در جریان گل دوم این تیم

ـ عدم اعلام چند خطای واضح متعدد برروی بازیکنان مس کرمان در میانه میدان که سبب خارج شدن جریان مسابقه از لحاظ فنی از دست بازیکنان مس و همچنین عصبانیت نفرات این تیم شد.

ـ اخراج مستقیم بازیکن تیم مس کرمان در دقیقه ۵۲ برروی بزرگ نمایی بازیکن حریف در صحنه خطایی که بسیار سخت گیرانه والبته اشتباه برای آن تصمیم گیری شد.

ـ اخراج سرمربی تیم مس کرمان در حالی که وی هیچ توهینی به داور مسابقه انجام نداده بود و درمقابل مماشات بسیار با اعضای نیمکت تیم حریف که در نیمه اول و پس از گل تیم مس کرمان با بدترین الفاظ به داور مسابقه حمله کردند.

ـ اخراج دروازه بان تیم مس کرمان در حالی که بازیکن حریف پس از شیرجه دروازه بان مس خود را به وی زد و برروی زمین انداخت تا بازهم موجب فریب داور شود.

ـ در حالی که بیش از هشت دقیقه در این مسابقه وقت اضافه می بایست محاسبه گردد، اما داور مسابقه اصلا این دقایق را در بازی لحاظ نکرد.

با توجه به اینکه در بازی‌های فصل گذشته نیز آقای حسین زرگر در بازی تیم مس برابر نساجی با اشتباهات اثرگذار خود که با تائید کارشناسان نیز همراه شد موجبات شکست تیم مس کرمان را فراهم گردید، این باشگاه از کمیته محترم داوران تقاضای رسیدگی به صحنه‌های داوری این مسابقه و تصمیم گیری‌های لازم در رابطه با آن را دارد.