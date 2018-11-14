خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها - ساره نوری: کافی است در کادر کوچک جستجوی گوگل بنویسید گران‌ترین مایع جهان؛ آن‌وقت فهرستی بلندبالا از اخبار را می‌بینید که در آن‌ها از سم عقرب به‌عنوان گران‌ترین مایع جهان یادشده است.

پرورش عقرب که بسیاری از آن به‌عنوان یک فرایند سودآور یاد می‌کنند سناریویی است که از سوی شرکت‌های فاقد صلاحیت و بدون مجوز تعریف می‌شود تا شهروندانی که از شرایط اقتصادی گله‌دارند برای دستیابی به پول بیشتر به سراغش بروند.

جمع‌آوری عقرب برای تولید سم، آن‌هم از سوی کسانی که تخصص و آگاهی لازم را ندارند جز ضرر برای محیط‌زیست چیزی به ارمغان نمی‌آورد، دکتر ناصر محمدپور رئیس بخش جانوران سمی موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی به خبرنگار مهر می‌گوید: در این مورد با تبلیغات نادرست، گمراه‌کننده و جعلی مواجه هستیم.

به گفته رئیس بخش جانوران سمی موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی متولی خاصی برای صدور مجوز و نظارت در حوزه نگهداری و بهره‌برداری از وحوش وجود ندارد.

متولی خاصی برای صدور مجوز و نظارت در حوزه نگهداری و بهره‌برداری از وحوش وجود ندارد محمدپور با اشاره به اینکه شرکت‌هایی که درزمینهٔ پرورش عقرب فعالیت می‌کنند مجوزهای لازم را از سازمان‌ها و نهادهای مختلفی دریافت می‌کنند، می‌افزاید: برخی از ادارات کل سازمان محیط‌زیست در استان‌ها و برخی دیگر از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مجوز دریافت می‌کنند و اهدافی که تعریف می‌کنند لزوماً با فعالیتی که انجام می‌دهند متفاوت است زیرا در این زمینه با کمبود نظارت‌ها مواجه هستیم.

وی بابیان اینکه شرکت‌ها برای دوره‌های آموزش هزینه‌های هنگفتی از متقاضیان دریافت می‌کنند، می‌گوید: در این دوره‌ها اطلاعات نادرست و اغواکننده‌ای در خصوص فروش سم عقرب ارائه می‌شود.

رئیس بخش جانوران سمی موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی با تأکید بر اینکه متقاضیان حضور در این دوره‌ها اطلاعی از جانور و سم ندارند، می‌افزاید: آن‌ها می‌خواهند راه صدساله را یک‌شبه طی کنند این در حالی است که اندک سرمایه‌ای را هم که دارند از دست می‌دهند.

فرایند استحصال سم فرایند تخصصی است و کار افرادی که جانور و سم را نمی‌شناسند، نیست محمدپور اضافه می‌کند: شرکت‌هایی که در این حوزه فعالیت می‌کنند، به‌طور کذب عقرب‌هایی را تحت عنوان عقرب‌های مولد باقیمت‌های سرسام‌آور در اختیار متقاضیان ناآگاه می‌گذارند.

وی با تأکید بر اینکه پرورش عقرب فرایندی نیست که هرکسی بتواند انجام دهد، می‌گوید: فرایند استحصال سم تخصصی است و کار افرادی که جانور و سم را نمی‌شناسند، نیست.

رئیس بخش جانوران سمی موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی ابراز تأسف می‌کند و می‌گوید: افرادی که در دوره‌های آموزشی این شرکت‌ها شرکت کرده‌اند اقدام به جمع‌آوری عقرب از طبیعت می‌کنند دراین‌بین می‌بینیم که عقرب‌های جنوب کشور سر از شمال درمی‌آورند.

محمدپور به روند مطالعات جانوران سمی از ۱۰۰ گذشته تاکنون اشاره می‌کند و ضمن ابراز تأسف از اینکه مطالعات ۱۰۰ ساله در حال نابودی است، می‌گوید: متأسفانه روند جمع‌آوری عقرب از طبیعت باعث تغییرات ژنتیکی شده به‌طوری‌که محل زندگی گونه‌ها در حال تغییر است.

متأسفانه روند جمع‌آوری عقرب از طبیعت باعث تغییرات ژنتیکی شده به‌طوری‌که محل زندگی گونه‌ها در حال تغییر است رئیس بخش جانوران سمی موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی در بخش دیگری بابیان اینکه افراد اقدام به جمع‌آوری تعداد بالای عقرب می‌کنند، می‌گوید: امکان نگهداری از جانور برای این گروه فراهم نیست و متأسفانه عقرب‌ها می‌میرند زیرا عملاً خریداری برای سم وجود ندارد.

محمدپور اضافه می‌کند: متأسفانه این روند اکوسیستم را تهدید می‌کند، زیرا عقرب‌ها نقش مهمی در کنترل حشرات و آفات دارند، جابه‌جایی گونه‌های جانوری محیط‌زیست را با مشکل مواجه می‌کند.

وی در ادامه از متولیان امر می‌خواهد در این خصوص نظارت بیشتری داشته باشند زیرا برخی شرکت‌ها در فضای مجازی تبلیغات گسترده‌ای راه انداخته‌اند و برای تأمین منافع اقتصادی کوتاه‌مدت خود اطلاعات نادرستی در اختیار مردم می‌گذارند.