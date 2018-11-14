به گزارش خبرنگار مهر، کشاورزان مورموری کار کشت محصولات پاییزه را در سطح ۱۶ هزار هکتار از زمین های کشاورزی آغاز کردند.

استفاده از توصیه های کارشناسان جهاد کشاورزی در کشت محصولات باعث بالا رفتن کیفیت و کمیت کار می شود، علی سلطانی یکی از کارشناسان زراعت در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: به کشاورزان توصیه می کنیم که از بذور اصلاح شده و نهاده های که مورد توصیه کارشناسان هستند و همچنین از کشت مکانیزه استفاده کنند.

آغاز کشت محصولات پاییزه در ۱۶ هزار هکتار از اراضی مورموری

عابد آذین بخش مسئول جهاد کشاورزی مورموری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با آغاز اولین بارندگی موثر در سطح شهرستان آبدانان کشاورزان و بهره برداران بخش کلات مورموری اقدام به کاشت محصولات پاییزه از جمله گندم، جو و نیز به ندرت دانه های روغنی کرده اند.

وی افزود: پیش بینی می شود تا پایان فصل کاشت بالغ بر ۱۶ هزار هکتار از اراضی مستعد این منطقه به کشت این محصولات اختصاص پیدا کند.

پیش بینی برداشت ۳۵ هزار تن گندم در آبدانان

عباس پیری مدیر جهاد کشاورزی آبدانان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تاکنون حدود ۲ هزار تن انواع بذر گندم از رقم های مختلف کوهدشت، چمران، کریم، زاگرس بین کشاورزان شهرستان توزیع شده است.

وی تصریح کرد: حدود ۷ هزار بهره بردار در شهرستان آبدانان به کشاورزی مشغول هستند.

وی عنوان کرد: در صورت بارش و پراکنش مناسب باران پیش بینی می شود که در سال زراعی جدید بیش از ۳۵ هزار تن از زمین های زراعی شهرستان آبدانان برداشت گندم و جو داشته باشند.