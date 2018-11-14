نگاه سنتی به انجمن اولیاء و مربیان نیازمند تغییر است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نصری سه شنبه شب در کارگروه سلامت و امنیت غذایی قشم با تاکید بر لزوم مراقبت بیشتر از دانش‌آموزان اظهار داشت: دستگاه‌های مسئول باید اقدامات آگاهی‌بخش را تقویت نمایند.

نصری، وجود اختلال در سلامت روحی روانی دانش‌آموزان را ریشه بسیاری از ناهنجاری‌های رفتاری دانست و تصریح کرد: بی‌توجهی به تمایلات نسل نو، برنامه‌های مخرب آموزشی و انواع مخدرها، سلامت سرمایه‌های انسانی جامعه را به‌طور جدی مورد تهدید قرار داده است.

وی با تاکید بر ضرورت تدوین و عملیاتی‌سازی برنامه های آموزشی پیشگیرانه در حوزه بهداشت جسم و روان، افزود: غفلت از آموزش و پیشگیری، زیربنای بروز مشکلات، شیوع بیماری و آسیب‌های اجتماعی می‌باشد.

فرماندار قشم، اصلاح نگاه سنتی به انجمن اولیاء و مربیان را خواستار شد و بیان کرد: کارکرد این انجمن محدود به مساعدت‌های مالی نیست و باید از ظرفیت آن در حوزه سلامت، آموزش و پیشگیری نیز استفاده شود.

نصری گفت: آموزش و پرورش می‌بایست با اقدامات کارشناسی شده و مشارکتی پیرامون انواع بیماری‌های نو ظهور جسمی روانی و خطرات ناشی از آن آگاهی بخشی کند.

نماینده عالی دولت در قشم با انتقاد از موازی‌کاری برخی ادارات این شهرستان، اظهار داشت: اگر ادارات آموزش و پرورش، بهزیستی و شبکه بهداشت و درمان هر کدام به تنهایی اقدام نمایند چیزی جز اتلاف وقت و سرمایه جامعه حاصل نخواهد شد.