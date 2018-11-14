به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره، با پایان کار اعضای هیات انتخاب جشنواره، ۷۳ فیلم به بخش مسابقه ملی «سینماحقیقت» راه یافتند که از این جمع، ۲۹ مستند کوتاه (تا ۴۰ دقیقه)، ۲۰ مستند نیمهبلند (۴۰ تا ۷۰ دقیقه) و ۲۴ مستند بلند (بالای ۷۰ دقیقه) هستند.
اسامی فیلمهای منتخب بخش مسابقه ملی دوازدهمین جشنواره بینالمللی «سینماحقیقت» به ترتیب حروف الفبا به این شرح است:
* مستندهای کوتاه:
آشنگ (محمدصادق اسماعیلی)، آنام (مریم حقپناه)، استشهادی برای خانعلی (آرمان قلیپور دشتکی)، اصول بازی (صادق داوریفر)، اهل آب (آزاده بیزارگیتی)، بهای خون (مرجان خسروی)، بیسرزمینتر از باد (غلامرضا جعفری)، پرتره خانم فرخزاد (ماهور میرشکاک)، پرسپولیس- شیکاگو (اُرُد عطارپور)، تکتیرانداز آمریکایی (مصطفی شاهرخی)، چند نفر از ما (هادی معصومدوست)، چیدا (محسن کولیوندی)، حلب (امیر اُصانلو)، خالو اسداله (محمد عسگرخواه)، در قلمرو افعی دم عنکبوتی (فتحاله امیری)، رادکان (حجت حیدری، احسان ملازاده)، رویای روهینگیا (محمدمهدی خالقی)، زمستان یورت (میلاد میرزاباقری)، زیستن (پیام شادنیا)، سیاه دنبالهدار (نیلوفر عظیمیان)، سییار (کامران جاهدی)، شبیهسازی آقای زرد (ماهان خمامیپور)، صف سلام (هادی آفریده)، فصل بادهای گرم (حسین ریگی)، قارلی یوللار [جادههای برفی] (هایده مرادی)، لِسک (محمدرضا وطندوست)، ماهیاک (فرح زارع)، من باید پرواز کنم، (غزاله رضوی)، ۳۳۰ سیسی خاطره (الهام معروفی)
اعضای هیات انتخاب بخش مسابقه ملی مستندهای کوتاه جشنواره «سینماحقیقت» به این شرح بودند: مصطفی امامی، مرجان ریاحی و امید عبداللهی
* مستندهای نیمهبلند:
آسک (مهدی زمانپور کیاسری)، آنجا که باد میوزد (مینا مشهدیمهدی)، باد (حمید جعفری)، بازگشت به خانه (سمیه اشتری)، بزک (شیوا سنجری)، تختسلیمان (پژمان مظاهریپور)، خور بر کرانه کویر نمک (مهدی باقری)، ده برادر (محسن علیدادی)، رافائل (رشاد بالف)، روزهای خوب گمشده تقویم (حجت طاهری) زمان (ماریا ماوتی)، سیاهزخم [جوکر] (سجاد ایمانی)، فریاد رو به باد (سیاوش جمالی، عطا مهراد)، فقدان (فاطمه ذوالفقاری)، قارشلق (رضا غلامیمطلق)، مسافر فوکوشیما (معصومه نورمحمدی)، میدان جوانان سابق (مینا اکبری)، نجات (امیرحسین نوروزی)، ورزا جنگ: داستان هومن و سفید (مهناز صبور)، وَرس (جواد وطنی)
اعضای هیات انتخاب بخش مسابقه ملی مستندهای نیمهبلند جشنواره «سینماحقیقت» به این شرح بودند: عباس امینی، مریم سپهری و سیدوحید حسینی
* مستندهای بلند:
آبی به رنگ آسمان (امیر رفیعی)، آن زمستان (احمد شریفزاده)، آواز جغد کوچک (مهدی نورمحمدی)، اسرار دریاچه (آرمین ایثاریان)، اِکسُدوس (بهمن کیارستمی)، بهارستان، خانه ملت (بابک بهداد)، پدر طالقانی (محمدعلی محمددوست)، پنهانشدگی (سیدرضا رضوی)، تاریخ صدور (مجید عزیزی)، تمام چیزهایی که جایشان خالیست (زینب تبریزی)، جای خالی دوست (محمدعلی طالبی)، چریکه بهرام یا ایمان به قدرت تصویر (فرشید قلیپور)، حافظ و گوته (فرشاد فرشتهحکمت)، خاتمه (هادی زارعی، مهدی زارعی)، خانهای برای تو (مهدی بخشیمقدم)، دلبند (یاسر طالبی)، روابط خانوادگی (ناصر ضمیری)، زیر حکم (سعید کشاورز)، شهسوار [جهان پهلوان تختی] (علی شاهمحمدی)، مادرم ملکه (علی زمانیعصمتی)، مثل اسمم پگاه (سودابه بیضایی)، مهین (محمدحسین حیدری)، همایون (پیروز کلانتری)، همه بچههای مامان (رضوان سرمد)
اعضای هیات انتخاب بخش مسابقه ملی مستندهای بلند جشنواره «سینماحقیقت» به این شرح بودند: محمد شکیبانیا، آزاده موسوی و سیدمحمدرضا هاشمیان
تهیهکنندگان و مستندسازان ۷۳ اثر مستند برگزیده بخش «مسابقه ملی» جشنواره «سینماحقیقت» میبایست تا روز ۳۰ آبانماه، نسخه اصلی فیلم خود را به دبیرخانه جشنواره به نشانی تهران، خیابان سهروردی شمالی، میدان شهید قندی، شماره ۱۵، مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، طبقه اول ارایه کنند در غیر این صورت فیلم از بخش مسابقه حذف خواهد شد.
فیلمهای برگزیده باید به صورت فایل دیتا با یکی از فرمتهای MP۴ (H.۲۶۴) - AVI- MXF- MPEG۲- MOV روی هارد دیسک یا Flash Memory، DVD۹، Blu-ray به طور استاندارد و قابل اجرا بر روی سیستم عامل ویندوز (windows) به دبیرخانه جشنواره ارایه شوند.
ضمن اینکه ارایه پوستر و تیزر فیلمهای برگزیده روی DVD جهت تبلیغ در روزهای منتهی به برپایی جشنواره «سینماحقیقت» روی وبسایت www.irandocfest.ir، کانال @cinemaverite و اینستاگرام defc_cinemaverite جشنواره الزامی است.
اسامی فیلمهای بخش «مسابقه بینالملل»، «جایزه شهید آوینی»، «مستند معدن و صنایع معدنی ایران» و «خارج از مسابقه» جشنواره «سینماحقیقت» نیز متعاقباً اعلام خواهند شد.
مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی سازمان امور سینمایی، دوازدهمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» را طی روزهای ۱۸ تا ۲۵ آذرماه ۱۳۹۷، با شعار «حقیقت بهترین راهنماست» که از فرمایشات حضرت علی(ع) است، در پردیس سینمایی چارسو برگزار خواهد کرد.
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