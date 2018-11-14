خدمات رسانی به ۱۷۵۰۰ مصدوم در اورژانس بیمارستان شهید رجایی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر امیررضا مصباحی با اشاره به خدمات رسانی این بیمارستان به بیماران تروما، توضیح داد: تروما به بیمارانی اطلاق می شود که به دلایلی در سوانح و حوادث مختلف مانند تصادفات رانندگی، سقوط از ارتفاع، ضرب و جرح، تیرخوردگی و خودکشی، آسیب دیده اند.

این متخصص ارتوپدی و فلوشیپ جراحی ستون فقرات افزود: بیمارستان حاج محمد اسماعیل امتیاز و مرکز فوریت پزشکی شهید رجایی،به عنوان مجهزترین بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی فوریت های جراحی جنوب کشور، به تمامی مصدومان ترومایی خدمات ارایه می دهد.

او مجموعه خدمات این مرکز تروما را شامل بخش های احیاء و اسکرین، اتفاقات، جراحی، داخلی، ارتوپدی، سی سی یو، آی سی یو، اتاق عمل، آزمایشگاه، رادیولوژی، سی تی اسکن، سونوگرافی، فیزیوتراپی و درمانگاه تخصصی عنوان کرد و ادامه داد: در این بیمارستان به بیماران و مراجعانی از استان فارس و استان های همجوار، به صورت بستری و سرپایی، خدمات رسانی می شود.

دکتر مصباحی گفت: متخصصانی از گروه های مختلف پزشکی مانند ارتوپدی، نوروسرجری، جراحی عمومی، توانبخشی و طب فیزیکی، کلیه و مجاری ادراری، داخلی، بیهوشی، ENT ، طب اورژانس، چشم، جراحی فک و صورت، جراحی پلاستیک، نورولوژی، قلب و عروق و پزشکی قانونی، به صورت شبانه روز در حال ارایه خدمات به مراجعان هستند.

این متخصص ارتوپدی، ادامه داد: این مرکز با ۳۵۰ تخت فعال پذیرای بیماران است که از این تعداد، آمار میانگین ضریب اشغال تخت در طول سال، بالای ۸۰ درصد است و در مواقع شلوغ سال مانند تابستان، ایام تعطیل و عید نوروز، آمار به بالای ۹۵ درصد افزایش پیدا می کند.

رییس بیمارستان رجایی، اظهار کرد: وجود ۵۴ تخت فعال در بخش مراقبت های ویژه (ICU)، بر ویژگی های این مرکز تروما می افزاید؛ چرا که این تعداد تخت فعال در کشور و حتی در عرصه بین المللی یک عدد قابل توجه است.

این فلوشیپ جراحی ستون فقرات، ادامه داد: ۳۰ پزشک عمومی در کنار پزشکان متخصص و فوق تخصص، بر اساس پروتکل های مصوب گروه های مختلف در حال ارایه خدمت هستند، همچنین دو مجموعه اتاق عمل به صورت صبح و عصر و یک مجموعه اتاق عمل اورژانس به صورت شبانه روزی با حضور متخصص بیهوشی مقیم در این مرکز فعال است.

او در ادامه افزود: بیمارستان حاج محمد اسماعیل امتیاز، با دارا بودن درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی در تخصص های مختلفی مانند ارتوپدی، توانبخشی، جراحی عمومی، فک و صورت، پلاستیک و طب اورژانس، به بیماران سرپایی در نوبت صبح و عصر خدمات ارایه می دهد و کلینیک زخم این درمانگاه نیز برای بیماران سرپایی مبتلا به زخم های کرونیک و مزمن فعال است.

رییس بیمارستان شهید رجایی اعلام کرد: این مرکز، در حال توسعه بخش اورژانس با امکانات کامل و مجزا و طراحی و ساخت ساختمان ام ار ای است، البته نخستین دستگاه ام ار ای بدون نیاز گاز هلیوم در کشور خریداری شده که پس از ترخیص از گمرک و اتمام ساخت پروژه عمرانی ام آر آی، در این مرکز تجهیز می شود.

دکتر مصباحی بیان کرد: این بیمارستان با دارا بودن ۹ بخش بستری جراحی و ۲۹۶ تخت، ۶ بخش مراقبت های ویژه با ۵۴ تخت، در طول سال در تمامی موارد بحرانی مانند اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، مثبت و منفی از برنده شدن تیم های ورزشی در مسابقات بین المللی تا اتفاقات ناگوار نظیر واژگونی اتوبوس و سقوط هواپیما، به صورت آماده باش در خدمت مردم است.

او ادامه داد: با توجه به حجم زیاد مسایل مختلف در استان و کشور، تیم پزشکی و درمانی این بیمارستان در ۳۶۵ روز سال، بدون نیاز به مانور در حال آماده باش است و همین موضوع خدمت در این بیمارستان را ویژه تر می سازد.

دکتر مصباحی یادآور شد: معرفی به عنوان بیمارستان منتخب در نخستین جشنواره مرکز پایش مراقبت های درمانی((mcmc، دریافت نشان شافی، کسب رتبه های برتر حاکمیت بالینی و رتبه های ورزشی، از جمله افتخارات این بیمارستان به شمار می رود.

بیمارستان شهید رجایی در سال ۹۶ نیز پذیرای ۳۳ هزار و ۴۰۰ بیماردر بخش ورودی به اورژانس بوده است.