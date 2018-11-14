نشست شورای امنیت درباره غزه بدون نتیجه پایان یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، نماینده دائم کویت در شورای امنیت تاکید کرد که مشورت‌ها و رایزنی‌های اعضای شورای امنیت پیرامون غزه هیچ نتیجه‌ای در پی نداشت.

بر اساس این گزارش، منصور العتیبی در کنفرانس خبری پس از پایان نشست شورای امنیت پیرامون غزه تصریح کرد: موضع ما واضح و روشن است.. ما همراه با بولیوی خواستار نشست شورای امنیت در مورد غزه شدیم.

العتیبی خاطر نشان کرد که ما حمله رژیم صهیونیستی به باریکه غزه و بکارگیری قوه قهریه علیه غیرنظامیان در این باریکه را محکوم می کنیم. وی اظهار داشت که ما نتوانستیم به راه حلی در مورد وضعیت کنونی در غزه دست یابیم.

وی تصریح کرد که اکثریت نمایندگان کشورهای عضو شورای امنیت در جریان مشورت‌ها و رایزنی‌های انجام شده بر ضرورت تحرک فوری این نهاد بین‌المللی تاکید کردند و برخی اعضا نیز موضوع سفر هیئتی از شورای امنیت به نوار غزه را مطرح کردند که اکثر کشورها از این پیشنهاد استقبال کردند.

از سوی دیگر، ریاض منصور نماینده دائم فلسطین در سازمان ملل نیز تاکید کرد که شورای امنیت تنها بخاطر موضع آمریکا که همیشه مخالف طرح مسئله فلسطین بوده است، عاجز و ناتوان مانده است.

منصور اظهار داشت که ما به شدت تجاوز رژیم صهیونیستی به باریکه غزه را محکوم می‌کنیم و از تلاش‌های مصر و طرف‌های بین‌المللی تقدیر و تشکر می‌کنیم.