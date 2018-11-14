به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمدرضا اسماعیلپور ظهر چهارشنبه در همایش وقف و رسانه در بوشهر اظهار داشت: در استان بوشهر وقف به صورت پررنگی خود را نشان داده است و موقوفات بزرگی را در استان داریم.
وی با اشاره به اینکه امروزه برای رفع بسیاری از مشکلات جوانان نیاز به وقف وجود دارد، خاطرنشان کرد: بزرگترینخیریهها در سطح دنیا با وقف اداره میشوند و دانشگاههای بزرگی با وقف فعالیت دارند.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان بوشهر با بیان اینکه دختران و پسران جوان و دانشجویان و دیگر اقشار نیازمند وقف هستند، تصریح کرد: در استان بوشهر ۱۴۸ رقبه منفعتی با گردشگری مالی داریم که درآمدهای خوبی دارند.
وی با بیان اینکه بقاع متبرکه استان بوشهر ظرفیت بسیار خوبی برای جمعکردن مردم هستند، ادامه داد: تبدیل بقاع متبرکه به قطب فرهنگی نیازمند بهبود وضعیت زیرساختها در بقاع متبرکه است که باید در این زمینه اقدامات لازم انجام شود.
اسماعیلپور در مورد اینکه درآمد حاصل از موقوفات در چه مسیری هزینه میشود، بیان کرد: هر کسی که چیزی را وقف میکند، مسیر استفاده از درآمد آن را نیز تعیین میکند و درآمدها در هیچ مسیری غیر از محل تعیین شده هزینه نخواهد شد.
وی خواستار برگزاری تور رسانهای برای بازدید از بقاع متبرکه و مساجد استان شد و ادامه داد: تور گردشگری مذهبی نیز در استان بوشهر راهاندازی شود تا بقاع متبرکه و مساجد برای مردم معرفی شوند.
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