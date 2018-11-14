به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فیلم، تیزر دوم فیلم سینمایی «گرگ بازی» در حالی رونمایی شده که فیلم در آستانه آغاز سومین هفته اکران است.
این تیزر را امیرشیبان خاقانی ساخته است.
«گرگ بازی» به کارگردانی عباس نظامدوست و تهیهکنندگی محمدعلی نجفی اکنون روی پرده سینماهای کشور است و نگار جواهریان، علی مصفا، هانیه توسلی، سعید چنگیزیان، سهیلا گلستانی، مهسا علافر، فهمیه امنزاده، احسان گودرزی، حمید پورآذری، امیرحسین قدسی، ژرژ پطرسی، منوچهر زنده دل و محمدرضا مالکی بازیگران این فیلم هستند.
«گرگ بازی» داستانی از چند رفیق قدیمی است که شبی در خانه موروثی یک دوست جمع میشوند و با ورود مهمانان تازه وارد، ماجراهای عجیبی رخ میدهد.
سایر عوامل این فیلم عبارتند از کارگردان: عباس نظامدوست، نویسندگان فیلمنامه: مجید اسلامی، عباس نظامدوست، علی نعمتاللهی، بیتا شباهنگ، مدیر فیلمبرداری: مسعود امینی تیرانی، طراح صحنه: امیرحسین قدسی، مرتضی فربد، تدوین: مستانه مهاجر، صدابردار: وحید رضویان، طراحی صدا و میکس: ایرج شهزادی، نعیم مسچیان، طراح چهرهپردازی: یاسمن محباهری، طراح لباس: ندا نصر، مدیر تدارکات: عماد طاهری، برنامهریز و دستیار اول کارگردان: پانتهآ حسینی، منشی صحنه: نائله شریفی، عکاس: مریم سپهری، مشاور رسانهای در اکران: مریم قربانینیا، تصحیح رنگ و نور: فرهاد قدسی، عنوانبندی: سیاوش پورخلیلی، طراح پوستر: محمدحسین هوشمندی، طراح لوگو و تیتراژ: آیه حیدری، مجری طرح و مدیر تولید: سیاوش سرمد، جانشین تهیهکننده: محمدعلی خطیبی، تهیهکننده: محمدعلی نجفی.
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