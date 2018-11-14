شش عضو هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی منصوب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور در حکمی شش عضو هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی را منصوب کرد.

متن حکم رئیس جمهور به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای دکتر رضا ملک‌زاده

جناب آقای دکتر مهدی کشمیری

جناب آقای دکتر مهدی الیاسی

جناب آقای دکتر سعید نمکی

جناب آقای دکتر محمدصادق خیاطیان یزدی

جناب آقای مهندس نصراله جهانگرد

در اجرای ماده(۱۰) اصلاحی اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی مصوب ۱۳۹۱.۶.۲۹ هیأت وزیران و براساس مصوبه مورخ ۱۳۹۷.۸.۲۱ هیأت امنای آن صندوق، با عنایت به سوابق و تجربیات ارزشمند جناب‌عالی، به موجب این حکم به عنوان «عضو هیأت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی» منصوب می‌شوید.

توفیق شما را در انجام وظایف محوله با رعایت اصول قانون‌مداری، اعتدال‌گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید از خداوند متعال مسألت می‌نمایم.

حسن روحانی

رئیس جمهوری اسلامی ایران