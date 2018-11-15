مرحله حذفی تور تنیس روی میز دختران کشور در قم آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های تنیس روی میز تور ایرانی هوپس دختران کشور ویژه رده سنی نونهالان که از روز چهارشنبه در قم آغاز شده بود شامگاه چهارشنبه به پایان مرحله گروهی مسابقات بخش یک نفره خود رسید.

بر این اساس، رقابت‌های مرحله حذفی تور تنیس روی میز دختران کشور از صبح امروز پنج شنبه در خانه تنیس روی میز قم آغاز شد و نفرات صعود کننده از گروه‌های مختلف از امروز در مراحل حذفی با هم روبرو می‌شوند تا تکلیف نفرات برتر مشخص شود.

در مسابقات مرحله گروهی، ۸ پینگ پنگ باز از مجموع ۹ نفر اعضای تیم تنیس روی میز قم توانستند جواز حضور در مرحله حذفی را به دست بیاورند و تنها فاطمه مزرعه خطیری بود که در هر ۲ مسابقه خود برابر حریفانی از کرمانشاه و اصفهان باخت و حذف شد.

ریحانه قاجارنیا، زهرا رضا حاجی بیدگلی، زینب شکوهیان، سوگند گلی، هدیه قمی الاصل، وانیا حبیب اللهی، زهرا مصباحی و سارا کراری پینگ پنگ بازان قمی بودند که به مرحله حذفی رسیدند در حالی که در میان سایر صعود کنندگان سهم نمایندگان استان‌های اصفهان، خراسان رضوی، خوزستان، فارس و کرمان قابل توجه بود.

شرکت کنندگان در مرحله حذفی تا تعیین نفرات برتر پیش می‌روند و این در حالی است که زهرا رضا حاجی بیدگلی از قم در دور پیشین این مسابقات صاحب عنوان ششم شده بود. نیلیا نقیبی از تهران و تارا سوری از بوشهر امیدهای اول قهرمانی این مسابقات هستند.