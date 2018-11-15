بلندترین برج کنترل دریایی کشور در چابهار ساخته می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان، عباس آذرپیکان با اشاره به کارآمدی حمل ‌و نقل دریایی به‌عنوان یکی از باصرفه‌ترین و ایمن‌ترین روش‌های حمل ‌و نقل اظهار داشت: کشورهای مختلف به ‌منظور بهره‌مندی از این ظرفیت، سرمایه‌گذاری‌های کلانی را در کنار تجهیزات استراتژیک بندری که می تواند نقش موثری در قدرت مانور یک بندر تجاری در کلاس جهانی و افزایش ایمنی تردد شناورها و ناوبری ایفاد کند؛ در حوزه دریا و افزایش سهم تجارت دریایی انجام داده‌اند.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین الزامات این امر، ایجاد شرایط ناوبری ایمن در حوضچه و کانال بندر است که در این راستا اداره کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان بر آن است تا ساختمان برج کنترل دریایی با ارتفاع بیش از ۷۰ متر از سطح دریا احداث کند که در نوع خود بلندترین برج کنترل دریایی کشور و منطقه است که در این سازه استراتژیک، فعالیت‌های کنترل ترافیکی دریایی (VTS) ، مرکز جستجو و نجات دریایی (MRCC) ، (Technical Room) و فضاهای عملیاتی در نظر گرفته می شود.

معاون فنی و مهندسی اداره کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان ادامه داد: سایت انتخاب شده و برج طراحی شده پس از احداث، دید کاملی به محوطه های بندری بنادر شهید بهشتی و شهید کلانتری، مسیر آبراه، دهانه موج شکن، لنگرگاه، فعالیت ادوات و تجهیزات بندری و ... خواهد داشت و در آن فاکتورهای ایمنی، پدافند غیر عامل و کاهش هزینه ها مورد ارزیابی قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه این بنا با ارتفاع حدود ۶۰ متر بر روی زمینی با ارتفاع +۱۸ از سطح دریا ( (MSL+ ۱۸ و با زیربنای ۱۵۰۰ مترمربع احداث می شود، گفت: این برج به دلیل پتانسیل مکانی و قرارگیری بر روی زمین مرتفع، بلندترین سازه کنترل ترافیک دریایی در کل بنادر کشور خواهد بود و به دلیل اهمیت استراتژیک بندر چابهار و پیچیدگی عملکردی می‌تواند به‌عنوان نماد شهر بندری چابهار، جایگاه و جلوه ویژه‌ای را ایجاد کند.

آذر پیکان اظهار کرد: این سازه یک سازه دریایی خاص بوده و ایده طرح آن برگرفته از گرافیک برخورد امواج به صخره ها و سواحل دریای مکران است و به گونه ای طراحی شده که حس زیباشناختی انسان را ترغیب می کند.

وی گفت: می توان اذعان داشت که برج کنترل ترافیک بندر چابهار همگام و همسو با مباحث مقررات ملی ساختمان ایران و پدافند غیرعامل طراحی شده است و نکته حائز اهمیت آن که با احداث این برج نه تنها ضریب ایمنی دریایی بندر چابهار افزایش خواهد یافت بلکه به دلیل طراحی منحصر بفرد به عنوان یک نماد گردشگری دریایی به شهر بندری چابهار جلوه ویژه خواهد بخشید.