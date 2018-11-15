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۲۴ آبان ۱۳۹۷، ۱۲:۰۰

پس از شکست در هفته هفتم؛

سرمربی و سرپرست تیم والیبال شهرداری ارومیه برکنار شدند

سرمربی و سرپرست تیم والیبال شهرداری ارومیه برکنار شدند

پس از شکست شهرداری ارومیه مقابل تیم والیبال شهرداری تبریز سرمربی و سرپرست این تیم برکنار شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، در دیدارهای هفته هفتم لیگ برتر والیبال تیم شهرداری ارومیه در حساس ترین بازی خود مقابل تیم شهرداری تبریز با نتیجه سه بر صفر شکست خورد تا به ششمین باخت خود در این فصل دست یابد. این شکست منجر به برکناری سرمربی و سرپرست تیم شد.

پیمان رضایی مدیرعامل باشگاه شهرداری ارومیه در گفت و گو با خبرنگار مهر، پس از اعمال تغییرات گفت: پس از پایان بازی سرمربی و سرپرست تیم تغییر کردند و به صورت موقت از کادر فنی دو نفر را به عنوان سرمربی و سرپرست معرفی کردیم، هنوز نفرات جدید مشخص نیستند و تا روز شنبه سرمربی و سرپرست قطعی تیم را اعلام خواهیم کرد.

کد مطلب 4459061
ساناز سلیمان آبادی

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