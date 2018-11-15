به گزارش خبرنگار مهر، فریبا محمدلو شامگاه چهارشنبه در بررسی برنامه های تخصصی در حوزه بانوان و خانواده اردبیل اضافه کرد: این طرح ها با مشارکت دانشگاه علوم پزشکی و در بخش خدمات درمانی بانوان اجرا و ارائه می شود.

وی با اشاره به انجام طرح‌های مطالعاتی و تحقیقاتی در این خصوص یادآور شد: یکی از طرح های حوزه درمانی طرح غربالگری سرطان سینه بانوان در این استان است که از ۲۸ اسفندماه سال گذشته آغاز و در حال اجرا است.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری اردبیل با اشاره به ارائه طرح های تسهیلاتی ویژه بانوان استان بیان داشت: در این زمینه تلاش می شود طرح «همیاران مهر» را در استان اجرا کنیم. که به همین منظور با یکی از بانک های استان قرارداد منعقد شده است.

وی با بیان اینکه در قالب این طرح بانوان سرپرست خانوار یا دارای مشکلات مالی از تسهیلات مناسب بهره‌مند خواهند شد، متذکر شد: با اجرایی شدن طرح «همیاران مهر» و با بهره‌گیری از مشارکت خیران، وام‌های قرض‌الحسنه با بازپرداخت ۳۶ ماهه و کارمزد دو درصد پرداخت خواهد شد.

محمدلو در عین حال از برگزاری انتخابات و تشکیل اولین دوره مجمع مشورتی بانوان استان طی روزهای آینده خبر داد و تاکید کرد که در این مجموعه به دنبال بهره‌گیری از اندیشه بانوان و استفاده بیشتر از ظرفیت این قشر برای اثرگذاری بیشتر در جامعه خواهیم بود.