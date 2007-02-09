شرکت در راهپیمایی 22 بهمن یک عبادت است

به گزارش خبرنگار مهر از قم ، آیت الله عبدالله جوادی آملی در خطبه های نماز جمعه این هفته قم ، ضمن اشاره به فرارسیدن سالروز پیروزی انقلاب اسلامی در برابر کفر ، بر لزوم برپایی راهپیمایی عظیم و در خور شان در روز 22 بهمن تاکید کرد و گفت : ملت ایران باید شرکت در راهپیمایی 22 بهمن را به عنوان یک عبادت برای خود تلقی کنند .

امام جمعه موقت قم تصریح کرد : در 22 بهمن همه مردم اعم از زن و مرد و پیر وجوان به صحنه خواهد آمد ، و شعارهای شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی نیز باید شعارهای پرمحتوا ، کارآمد ، به روز و آمیخته با مسائل مختلفی از قبیل انرژی هسته ای و وحدت میان شیعیان و اهل سنت باشد .

وی ادامه داد : ما مدیون انقلاب اسلامی هستیم و نباید این سرمایه عظیم را که با تمام عظمت و شکوه شکل گرفته است را سبک بشماریم .

آیت الله جوادی آملی با تاکید بر اینکه پیروی انقلاب اسلامی ایران مدیون نهضت امام حسین ( ع ) است گفت : راهپیمایی های میلیونی تاسوعا و عاشورای حسینی در سالهای قبل از پیروزی انقلاب ، مقدمه پیروزی انقلاب بوده است .

خطیب جمعه موقت قم از انقلاب ایران به عنوان میوه ای از میوه های نهضت عاشورا یاد کرد و گفت : ملت ایران می تواند در روز 22 بهمن از پیروزی اسلام خوشحال و راضی باشد .