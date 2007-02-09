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۲۰ بهمن ۱۳۸۵، ۱۴:۵۸

خطیب جمعه قم :

شرکت در راهپیمایی 22 بهمن یک عبادت است

آیت الله جوادی آملی شرکت گسترده مردم در راهپیمایی یوم الله 22 بهمن را یک عبادت دانست.

به گزارش خبرنگار مهر از قم ، آیت الله عبدالله جوادی آملی در خطبه های نماز جمعه این هفته قم ،  ضمن اشاره به فرارسیدن سالروز پیروزی انقلاب اسلامی در برابر کفر ، بر لزوم برپایی راهپیمایی عظیم و در خور شان در روز 22 بهمن تاکید کرد و گفت : ملت ایران باید شرکت در راهپیمایی 22 بهمن را به عنوان یک عبادت برای خود تلقی کنند .

امام جمعه موقت قم تصریح کرد : در 22 بهمن همه مردم اعم از زن و مرد و پیر وجوان به صحنه خواهد آمد ، و شعارهای شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی نیز باید شعارهای پرمحتوا ، کارآمد ، به روز و آمیخته با مسائل مختلفی از قبیل انرژی هسته ای و وحدت میان شیعیان و اهل سنت باشد .

وی ادامه داد : ما مدیون انقلاب اسلامی هستیم و نباید این سرمایه عظیم را که با تمام عظمت و شکوه شکل گرفته است را سبک بشماریم .

آیت الله جوادی آملی با تاکید بر اینکه پیروی انقلاب اسلامی ایران مدیون نهضت امام حسین ( ع ) است گفت : راهپیمایی های میلیونی تاسوعا و عاشورای حسینی در سالهای قبل از پیروزی انقلاب ، مقدمه پیروزی انقلاب بوده است .

خطیب جمعه موقت قم از انقلاب ایران به عنوان میوه ای از میوه های نهضت عاشورا یاد کرد و گفت : ملت ایران می تواند در روز 22 بهمن از پیروزی اسلام خوشحال و راضی باشد .

کد مطلب 445929

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