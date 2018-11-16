به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمد امامی کاشانی امام جمعه موقت تهران در خطبه های نماز جمعه این هفته تهران با تسلیت سالروز شهادت امام حسن عسکری(ع) و تبریک آغاز امامت حضرت حجت ابن الحسن(عج)، اظهار داشت: بحث از اسوه در سه جای قرآن آمده است و نکته این است که معنای اسوه یعنی رهبر و راهنما و کسی است که انسان ها فکر و اخلاق و عمل را با او منطبق می کنند. خداوند اسوه را خلق می کند و این اسوه به نفع بشریت است.

وی افزود: انبیاء خود را فدای بندگان می کنند تا اسوه باشند و سعادت و موفقیت بندگان خدا را رقم بزنند. این اسوه را قرآن کریم حسنه نام برده است. امام عسکری(ع) و امام زمان(عج) اسوه هستند، چراکه خداوند پیامبر را اسوه قرار داده و پیامبر ائمه را اسوه قرار داده است. کسی اسوه است که از وحی و هستی با خبر باشد و سرتاپای نظام هستی را بداند تا بر اساس آن عمل کند.

خطیب جمعه تهران با بیان اینکه هرکسی اسوه و مقتدا نیست، ادامه داد: سلمان و ابوعلی سینا مقتدا نیستند، بلکه انسان های ممتاز مقتدا هستند. عیار بوعلی سیناها و مکاتب علمی و اجتماعی نمی توانند بشر را اسوه باشند. برخی علمای اهل سنت می گویند حضرت مهدی(ع) در سال ۲۵۵ هجرت به دنیا آمده و روز شهادت امام عسکری(ع) ۵ ساله بوده و اکنون در غیبت به سر میبرد. برخی علما نیز می گویند چه فایده دارد که از سال ۲۵۵ در غیبت است؛ اسوه باید کسی باشد که در منظر مردم باشد و مردم او را ببینند.

آیت الله امامی کاشانی گفت: نائب دوم امام زمان(عج) از ایشان در این خصوص سوال پرسید و حضرت اینگونه جواب داد که همانطوری که خورشید در پس ابر نور دارد، من نیز نور دارم اما خورشید آنچنان آشکار نیست و ابرها آمده که آن ابرها همان مشکلات دنیا است که ظهور را به تاخیر انداخته است. اگر حجت نباشد بشریت در فساد فرو خواهد رفت.

مسئولان و دست اندرکاران باید در مسائل اقتصادی ریزبین و جدی باشند

وی در خطبه دوم نمازجمعه این هفته تهران با اشاره به روایتی از امام حسن عسکری(ع) مبنی بر اینکه اگر در سخن راستگو بودید، امین بودید و رفتارتان با مردم خوب بود، شیعه هستید و این من را خوشحال می کند، گفت: حضرت فرموده اند: ای شیعیان، مودت ها را به ما بکشانید و به گونه‌ای عمل کنید که دلها به سمت ما کشیده شود و مردم علاقه پیدا کنند.

خطیب جمعه تهران با تاکید بر اینکه نباید در کشوری مانند جمهوری اسلامی ایران در مسائل اقتصادی سودجویی شود، تاکید کرد: سودجویی‌ها، خیانت‌ها، احتکارها و اینکه اگر جایی خلافی شد قیمت سکه و دلار را فوری بالا ببرند و دیگر هم پایین نیاورند، کار فرد شیعه و مومن نیست.

آیت الله امامی کاشانی با توصیه به امین بودن در کارها و در نظر گرفتن جامعه و کشور برای جلوگیری از اخلال در اقتصاد، گفت: تولید باید درست باشد و احتکار نشود و کالاها و اجناس باید به مردم به موقع ارائه شود تا گرانی به وجود نیاید. احتکار عملی شنیع است و موجب قبح است.

امام جمعه موقت تهران ادامه داد: خوشبختانه قوه قضائیه که در راس آن فقیهی عادل قرار دارد، مسائل را با دقت در موازین فقهی و شرعی دنبال می کند و همچنین از نیروی انتطامی و زحماتی که پلیس می کشد نیز باید تقدیر شود. تلاش باید به شدت انجام شود و مسئولان و دست اندرکاران باید در مسائل اقتصادی ریزبین و جدی باشند.

وی با اشاره به آیه ۳۳ سوره مبارکه مائده، گفت: در تفسیر این آیه آمده است که مسئله محاربه فقط جنگ خونی نیست، بلکه در روایت مسئله غارت اموال و اختلال در نظام زندگی نیز در خصوص آن آمده است. غارت اموال و اخلال در نظام اقتصادی کشور موجب می‌شود تا دشمنان ما مثل ترامپ با جنگ رسانه‌ای و دروغ و تهمت خود را موفق نشان دهند.

همراهان جنایات آل‌سعود و صهیونیست‌ها بدترین چهره را در دنیا دارند

آیت الله امامی کاشانی تاکید کرد: گرچه دولت آمریکا همیشه با ما دشمن بوده است، اما هیچ زمانی چهره رئیس جمهور آمریکا کریه تر از رئیس جمهور فعلی آمریکا نبوده است. جنایات آل سعود و صهیونیست ها از کجاست؟ رژیم آمریکا و همه کسانی که با او همراه و همدوش هستند بدترین چهره را امروز در دنیا دارند.

خطیب جمعه تهران با اشاره به مورد تمسخر قرار گرفتن رئیس جمهور آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل، عنوان کرد: امروز جمهوری اسلامی در دنیا عزتمند است و همه دنیا به جمهوری اسلامی با صدق، امانت و مردم با فضیلت و کشوری که نظامی صادق دارد نگاه می‌کند.

وی افزود: حق و باطل از ابتدا با یکدیگر در جنگ بودند و خداوند حق را همیشه یاری می کند. مسئله شهادت و ایثار که پدران و مادران و همسران دارند و شهادت جوانان ما بعد از انقلاب در این مسیر اثر زیادی داشته است. عزت ایران نصر خداست و نصر خدا را نمی‌توانند از بین ببرند.

آیت الله امامی کاشانی با اشاره به نقش اینترنت بر تحقیقات و تالیفات کتاب‌ها، تصریح کرد: اینکه درون اینترنت بخواهیم از رساله‌ای رونویسی کنیم چه در حوزه و چه در دانشگاه‌ها دانش را بالا نمی برد. البته فضای مجازی و اینترنت خوب است و بسیار به آدم کمک می کند در جستجو اما کتاب نوشتن از اینترنت دانشی به همراه نخواهد داشت.

خطیب جمعه تهران با عذرخواهی از نمازگزاران بابت سرمای هوا، خطاب به مدیران مصلی تهران، گفت: صاحبان اصلی مصلی نمازگزاران هستند و دیگران در آنجا مستاجراند و نباید نمازگزاران در سرما و گرما به زحمت بیافتند.

وی در پایان با توصیه همه مدیران کشور به دلسوزی در امور اجتماعی، خاطرنشان کرد: اگر یک مدیر دلسوز جامعه بود خیلی از مدیریت‌ها به نتیجه می رسد.