  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۲۵ آبان ۱۳۹۷، ۱۴:۴۱

ولایتی درگذشت رئیس سازمان تامین اجتماعی و معاون وی را تسلیت گفت

ولایتی درگذشت رئیس سازمان تامین اجتماعی و معاون وی را تسلیت گفت

رئیس هیات موسس و امنا دانشگاه آزاد اسلامی در پی در گذشت مرحوم سید تقی نوربخش رئیس سازمان تامین اجتماعی و مرحوم عبدالرحمن تاج الدین معاون پارلمانی این سازمان، طی پیامی این ضایعه را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، در متن پیام آمده است: « دریافت خبر ناگوار و دردناک حادثه رانندگی و درگذشت دکتر نوربخش و تاج الدین که در مسیر خدمت و انجام وظیفه به وقوع پیوست، موجب تاثر و تالم فراوان شد.

دکتر نوربخش از مدیران متعهد و با تجربه کشور و یک پزشک ارزشی بود که همواره در مسیر خدمت به مردم تلاش کرده و اثرات ارزشمندی را نیز بر جای گذارد و مرحوم تاج الدین نیز از مدیران فعال و شایسته کشور بودند که فقدان این دو همراه، بسیار تاسف برانگیز است.

اینجانب ضایعه درگذشت این دو عزیز را به خانواده و بازماندگان و همچنین همراهان این دو عزیز در سازمان تامین اجتماعی تسلیت گفته، صبر و اجر آرزومندم و از درگاه خداوند متعال، غفران و رحمت واسعه الهی مسئلت دارم.»

کد مطلب 4459756

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها