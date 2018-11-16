ولایتی درگذشت رئیس سازمان تامین اجتماعی و معاون وی را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، در متن پیام آمده است: « دریافت خبر ناگوار و دردناک حادثه رانندگی و درگذشت دکتر نوربخش و تاج الدین که در مسیر خدمت و انجام وظیفه به وقوع پیوست، موجب تاثر و تالم فراوان شد.

دکتر نوربخش از مدیران متعهد و با تجربه کشور و یک پزشک ارزشی بود که همواره در مسیر خدمت به مردم تلاش کرده و اثرات ارزشمندی را نیز بر جای گذارد و مرحوم تاج الدین نیز از مدیران فعال و شایسته کشور بودند که فقدان این دو همراه، بسیار تاسف برانگیز است.

اینجانب ضایعه درگذشت این دو عزیز را به خانواده و بازماندگان و همچنین همراهان این دو عزیز در سازمان تامین اجتماعی تسلیت گفته، صبر و اجر آرزومندم و از درگاه خداوند متعال، غفران و رحمت واسعه الهی مسئلت دارم.»