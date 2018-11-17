به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، حجت‌الاسلام حسن روحانی روز شنبه در نشست هیأت‌های عالی‌رتبه ایران و عراق، با تبریک برگزاری موفق انتخابات در عراق و انتخاب رئیس جمهور و تشکیل دولت جدید به دولت و ملت این کشور، گفت: خوشحالیم که امروز شخصیتی در عراق به عنوان رئیس جمهور انتخاب شده که نسبت به مسایل منطقه و روابط دو کشور آگاهی کامل دارد.

رئیس جمهور روابط و همکاری‌های ایران و عراق را در سال‌های اخیر صمیمانه و برادرانه دانست و افزود: حضور مردم ایران در مراسم اربعین حسینی و میهمان‌نوازی و پذیرایی شایسته دولت و ملت عراق موجب استحکام بیشتر روابط دو کشور شده است.

روحانی با بیان اینکه ایران و عراق در بخش‌های مختلف سیاسی، امنیتی، اقتصادی و فرهنگی روابط رو به رشدی با هم دارند، اظهار داشت: روابط تجاری دو کشور در حال حاضر سالانه حدود ۱۲ میلیارد دلار است که امیدواریم با تلاش و همکاری گسترده مسئولان دو کشور بتوانیم در مدت زمانی کوتاه آن را به ۲۰ میلیارد دلار در سال برسانیم.

رئیس جمهور ادامه داد: تسهیل در سرمایه‌گذاری‌های مشترک و توسعه تجارت موجب گسترش مناسبات اقتصادی و تجاری تهران-بغداد خواهد بود.

روحانی، سفر رئیس جمهور عراق به تهران را گامی جدید در توسعه مناسبات همه جانبه دو کشور در زمینه‌های مختلف برشمرد و خاطر نشان کرد: جمهوری اسلامی ایران نسبت به مسئولیت همسایگی و برادری با دولت و ملت عراق آگاه است و تردید نداریم که توفیق عراق در ایجاد امنیت کامل و توسعه به نفع دو کشور، دو ملت و منطقه خواهد بود.

رئیس جمهور با بیان اینکه در سال‌های گذشته در عمل ثابت کردیم که در مسیر توسعه امنیت در عراق در کنار دولت و ملت این کشور قرار داریم، افزود: دولت و ملت ایران در راستای توسعه و پیشرفت عراق نیز در کنار دولت و ملت این کشور خواهد بود.

روحانی گسترش روابط بانکی را در توسعه روابط تجاری و اقتصادی دو کشور حائز اهمیت دانست و با اشاره به تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه ملت ایران، گفت: اکنون ثابت شده که آمریکایی‌ها هرگز در آن قدرتی که تصور می‌کنند، نیستند و باید به خوبی بدانند که ایران و عراق مناسبات تاریخی و عمیقی با هم دارند.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه ایران و عراق همواره دوستانه در کنار هم قرار داشته و روابط خود را براساس معاهدات بین‌المللی شکل داده‌اند، گفت: اقدام امروز دولت آمریکا برخلاف توافقات بین‌المللی و قطعنامه‌های سازمان ملل است و مطمئناً در این مسیر پشیمان خواهد شد.

روحانی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد تا روابط خود را در بخش‌های مختلف با عراق از جمله گاز، برق، نفت، توسعه زیرساخت و اتصال مسیرهای ریلی و جاده‌ای دو کشور گسترش دهد، اظهار داشت: اجرای خط آهن شلمچه به بصره در آینده نزدیک امکان‌پذیر است که با اجرای آن علاوه بر توسعه روابط تجاری مردم دو کشور و زائران اربعین هم می‌توانند به راحتی از آن استفاده کنند.

رئیس جمهور تلاش برای لایروبی اروند رود را موجب منافع خوب برای دو کشور دانست و افزود: برای ایجاد یک منطقه آزاد تجاری و صنعتی مشترک با عراق آماده توسعه همکاری‌ها هستیم و امیدواریم کمیسیون مشترک همکاری‌های مشترک در این راستا برنامه‌ریزی مناسبی داشته باشند.

روحانی توسعه همکاری‌ها در زمینه فعالیت‌های زیست محیطی میان ایران و عراق را حائز اهمیت دانست و گفت: باید همکاری نزدیکی برای مقابله با پدیده گرد و غبار و بیابان‌زدایی در جنوب عراق و ایران شکل بگیرد تا بتوانیم بر این مشکل فائق آییم.

رئیس جمهور با تأکید بر ضرورت تلاش در راستای ثبات و امنیت منطقه‌ای، اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران خواهان برقراری روابط برادرانه و صمیمانه با همه همسایگان خود است.

روحانی با تأکید بر اینکه آنچه در سال‌های اخیر در منطقه شاهد بوده‌ایم، حاصلی جز غارت و نابودی کشورهای منطقه نداشته است، گفت: ایران و عراق به عنوان دو کشور مهم و تأثیرگذار می‌توانند نقش بسزایی در توسعه صلح و ثبات منطقه ایفا کنند.

رئیس جمهور ضمن ابراز امیدواری از اینکه وزرای خارجه دو کشور با ظرافت و حکمت، همکاری‌های خوبی را در منطقه شکل دهند، گفت: اراده دولت، ملت و رهبری جمهوری اسلامی ایران بر توسعه روابط و همکاری‌های همه جانبه با عراق به عنوان کشوری دوست و همسایه است.

برهم صالح رئیس جمهور عراق نیز در این نشست با تقدیر از استقبال و میهمان‌نوازی جمهوری اسلامی ایران، گفت: روابط تاریخی، اجتماعی و فرهنگی دیرینه‌ای دو کشور و دو ملت را به هم پیوند می‌دهد.

رئیس جمهور عراق با اشاره به حمایت‌های دولت و ملت ایران از مردم عراق در مبارزه با نظام دیکتاتوری صدام در سال‌های گذشته و نیز جنگ علیه تروریسم و داعش، بر ضرورت توسعه روابط تهران، ‌بغداد در راستای تأمین منافع و رفاه دو ملت، تأکید کرد و گفت: امروز گذشته از پیوندهای دوستانه و قلبی دو ملت، مصالح و منافع عراق را در توسعه روزافزون مناسبات با ایران می‌بینیم.

برهم صالح با بیان اینکه متأسفانه امروز در منطقه شاهد شرایط تأسف‌بار و درگیری‌ها و کشمکش‌های بی‌فایده هستیم، خاطر نشان کرد: باید شرایط جدید و نظام منطقه‌ای با ثباتی را ایجاد کنیم که مبتنی بر هم‌گرایی و منافع ملت‌ها باشد و مطمئناً جمهوری اسلامی ایران در این راستا نقشی محوری دارد.

رئیس جمهور عراق با اشاره به ضرورت توسعه و تقویت همکاری‌های ایران و عراق برای مقابله با تروریسم، افراط‌گرایی و تکفیر در منطقه، خاطر نشان کرد: مطمئناً عراق بخشی از ساز و کار تحریم و یا اعمال هرگونه سیاست های خصمانه علیه ایران نخواهد بود.

برهم صالح با اشاره به توسعه همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه ایران و عراق در زمینه‌های مختلف تجاری، ‌اقتصادی و زیرساختی، اظهار داشت: ارتباط خطوط راه‌آهن دو کشور و ایجاد مناطق مشترک تجاری و صنعتی می‌تواند در توسعه روابط اقتصادی فی‌مابین تأثیر مثبتی داشته باشد.

رئیس جمهور عراق با بیان اینکه امروز مسائل زیست محیطی در منطقه بسیار حائز اهمیت است، گفت: ایران و عراق باید با تشکیل کارگروهی مشترک پروژه‌های عملی برای مهار گرد و غبار، بیابان‌زدایی و استفاده بهتر از منابع آبی را ساماندهی کنند و مطمئن باشید من خود شخصا این موضوع را پیگیری می کنم.