عبدالرحمن تاج الدین در گلستان شهدای اصفهان به خاک سپرده شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع مرحوم عبدالرحمن تاج‌الدین، مدیرکل امور حقوقی و پارلمانی وزارت رفاه پیش از ظهر شنبه از محل خانه کارگر اصفهان با حضور جمعی از مردم اصفهان و مسئولان استانی و کشوری برگزار و پیکر وی در گلستان شهدا به خاک سپرده شد.

در این مراسم محسن مهرعلیزاده استاندار اصفهان، رضا امینی مدیرکل امور استان‌های سازمان تامین اجتماعی، فتح‌الله معین رییس شورای شهر اصفهان، امیرضا محمدی مدیرکل کار تعاون و رفاه اجتماعی چابهار، محمد گورابی مدیرکل تامین اجتماعی استان اصفهان، علی اعتصام‌پور مدیردرمان تامین اجتماعی استان اصفهان، مسئولان و اعضای تشکل‌های کارگری و کارفرمایی استان اصفهان و جمعی از نمایندگان مجلس و دیگر مسئولان کشوری و استانی حضور داشتند.

عبدالرحمن تاج الدین، نماینده اسبق مردم اصفهان در دوره پنجم و ششم مجلس شورای اسلامی و عضو خانه کارگر اصفهان نیز بوده است، وی به همراه محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و محمدتقی نوربخش رئیس سازمان تامین اجتماعی برای افتتاح پروژه‌ها و طرح‌های اقتصاد مقاومتی به گلستان سفر کرده بودند که خودروی عبدالرحمن تاج الدین و محمدتقی نوربخش با یک تریلی برخورد و دچار مصدومیت شدید شدند و متاسفانه با وجود تلاش پزشکان، این دو نفر دارفانی را وداع گفتند.