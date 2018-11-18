حضور هیئتی از طرح «اُسوه» در جلسه قرآن سعید حاجیان  

به گزارش خبرگزاری مهر، جمعی از مسئولان و مربیان طرح اُسوه همچون موسی سعیدی، معاون پرورشی، حجت اسلام‌ رسول خوبروی، معاون اجرایی، شهاب‌الدین غفاری و مهدی کریمی، مربیان پرورشی، روز گذشته، جمعه ۲۵ آبان‌ماه در جلسه هفتگی قرآن سعید حاجیان، حافظ و مدرس قرآن که استاد محمدمهدی بیگی و محمدرضا زاهدی، دو نفر از قاریان عضو طرح اُسوه بوده‌اند، حضور یافتند.

در این جلسه که تعدادی از قاریان و حافظان به تلاوت آیاتی از کلام ‌الله مجید پرداختند، حجت‌الاسلام مهدی کریمی ضمن تبیین ابعاد پرورشی و تربیتی طرح اُسوه، لزوم تمسک قاریان و حافظان به معارف اهل بیت(ع) را مورد تاکید قرار داد.

در بخش پایانی جلسه، ضمن قدردانی از محمدمهدی بیگی و محمدرضا زاهدی، قاری و حافظ کل قرآن برای تلاش‌های ایشان در طول مدت عضویت در طرح اُسوه، از زحمات و تلاش‌های سعید حاجیان در امر آموزش و پرورش قاریان و حافظان نخبه نوجوان نیز تشکر و قدردانی شد.

اعزام هیئت مسئولان و مربیان طرح اُسوه به محل سکونت قرّاء و حفّاظ و جلسات قرآن استادان قرائت ایشان، به‌منظور تقویت ارتباط فی‌مابین مجریان طرح اسوه و اطرافیان مؤثر قاریان و حافظان نوجوان انجام می‌شود.

یادآور می‌شود، طرح آموزشی - تربیتی اُسوه از سال ۱۳۹۳ به همت جامعه فرهنگی قرآنی عصر و همکاری شورای عالی قرآن آغاز به کار کرده است و هم اکنون با عضویت ۵۳ قاری ممتاز و ۱۶ حافظ نخبه کل قرآن، در قالب برنامه‌های آموزشی و تربیتی حضوری و غیرحضوری فعالیت می‌کند.