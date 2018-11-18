به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، محمدرضا مخبر دزفولی با اشاره به جلسه کمیته تعیین روسای دانشگاهها گفت: در جلسه ۲۸ کمیته تعیین روسای دانشگاهها که امروز یکشنبه ۲۷ آبانماه و با حضور غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، قاضیزاده هاشمی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، حجت الاسلام و المسلمین رستمی، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری «مدظله العالی» در دانشگاهها و دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در محل دبیرخانه این شورا برگزار شد؛ ۱۳ نامزد برای ریاست دانشگاههای کشور موفق به کسب رای اعتماد اعضای این کمیته شدند.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران ادامه داد: در ابتدای این جلسه که با دعوت از طهرانچی برگزار شد و وی از طرحها و برنامههای خود برای جهش دانشگاه آزاد اسلامی در حوزه علم و فناوری گزارشی ارائه کرد.
وی افزود: سپس سوالاتی توسط اعضای کمیته از ایشان مطرح شد و پس از پاسخگویی طهرانچی، با رای اعضای کمیته ایشان برای ریاست دانشگاه آزاد اسلامی انتخاب شد.
وی ادامه داد: سعید کریمی دهکردی برای ریاست دانشگاه شهرکرد، فاطمه بهجتی اردکانی برای ریاست دانشگاه اردکان، انوشیروان غفاری پور برای ریاست دانشگاه سلمان فارسی کازرون، ابوالفضل طهماسبی برای ریاست دانشگاه گنبد کاووس و سید حجت هاشمی برای ریاست دانشگاه صنعتی بیرجند انتخاب شدند.
وی افزود: همچنین در این جلسه و با رای مثبت اعضای کمیته تعین روسای دانشگاهها محمدرضا شیدائی برای ریاست دانشگاه صنعتی ارومیه، علیرضا حسینی برای ریاست دانشگاه کوثر «ویژه خواهران»، حسین پیری برای ریاست دانشگاه بناب، خسرو سایوند برای ریاست دانشگاه ملایر، امیر مسعود عرب لودریچه برای ریاست دانشگاه علوم پزشکی و توانبخشی و محمد دهقانی فیروزآبادی برای ریاست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی بیرجند انتخاب شدند.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تاکید کرد: روسای دانشگاهها باید خود را با سیاستهای علمی کشور و از جمله نقشه جامع علمی کشور هماهنگ کنند.
مخبر دزفولی ادامه داد: همچنین ایجاد نشاط در دانشگاهها از وظائف اصلی روسای دانشگاهها است.
وی تاکید کرد: همچنین حمایت از منزلت استاتید دانشگاهها و ایجاد رویه واحد و گفتمان فراگیر برای اجرای اسناد راهبردی حوزه علم و فناوری نیز از اهم وظائف روسای دانشگاههاست.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: با توجه به مطرح شدن موضوع بازنگری و به روز رسانی نقشه جامع علمی کشور توسط رهبر معظم انقلاب، روسای دانشگاهها باید در این زمینه برنامه و اهتمام لازم را داشته باشند.
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