به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سید محمد صاحبکار، رئیس مرکز شرکتها و موسسات دانشبنیان با اشاره به تفاهم سه جانبه بین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان برنامه و بودجه و صندوق توسعه ملی گفت: در راستای اجرای برنامه اشتغالزایی ذیل تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۷، بخشی از منابع صندوق توسعه ملی بهصورت تسهیلات از طریق بانکهای عامل در اختیار شرکتها و موسسات دانشبنیان قرار میگیرد.
عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات فناوری افزود: در راستای تفاهم صورت گرفته بین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق توسعه ملی، بخشی از منابع این صندوق از طریق بانکهای عامل به صورت تسهیلات با نرخهای ۱۰ و ۱۲ درصد در اختیار شرکتهای دانشبنیان قرار میگیرد.
صاحبکار گفت: این منابع در قالب تسهیلات ایجادی و سرمایه در گردش و در راستای فعالیتهای دانشبنیان شرکتها در اختیار آنها قرار میگیرد. همچنین نرخ سود این تسهیلات برای شرکتهای دانشبنیان در حوزههای آب و کشاورزی، منابع طبیعی و محیطزیست ۱۰ درصد و برای حوزه صنعت و معدن ۱۲ درصد است.
وی با تأکید بر ضرورت بهرهگیری شرکتهای دانشبنیان از این منابع برای توسعه فعالیتهای نوآورانه و فناورانه خود گفت: شرکتهای دانشبنیان برای استفاده از این منابع میتوانند در گام اول به بانکهای عامل مراجعه کنند و پس از تشکیل پرونده و ارائه طرح توجیهی و اعتبارسنجی توسط بانک، در گام دوم استعلامی از سوی شعبه بانک از معاونت علمی و فناوری انجام میشود تا از دانشبنیان بودن طرح موردنظر اطمینان حاصل شود.
رئیس مرکز شرکتها و موسسات دانشبنیان عنوان کرد:
اختصاص ۱۸۰۰ میلیارد تومان از صندوق توسعه به شرکتهای دانش بنیان
تسهیلات ویژه صندوق توسعه ملی برای شرکتهای دانشبنیان در خط اعتباری ۱۸۰۰ میلیارد تومانی فراهم شده است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سید محمد صاحبکار، رئیس مرکز شرکتها و موسسات دانشبنیان با اشاره به تفاهم سه جانبه بین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان برنامه و بودجه و صندوق توسعه ملی گفت: در راستای اجرای برنامه اشتغالزایی ذیل تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۷، بخشی از منابع صندوق توسعه ملی بهصورت تسهیلات از طریق بانکهای عامل در اختیار شرکتها و موسسات دانشبنیان قرار میگیرد.
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