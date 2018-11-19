اختصاص ۱۸۰۰ میلیارد تومان از صندوق توسعه به شرکتهای دانش بنیان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سید محمد صاحبکار، رئیس مرکز شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان با اشاره به تفاهم سه جانبه بین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان برنامه و بودجه و صندوق توسعه ملی گفت: در راستای اجرای برنامه اشتغالزایی ذیل تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۷، بخشی از منابع صندوق توسعه ملی به‌صورت تسهیلات از طریق بانک‌های عامل در اختیار شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان قرار می‌گیرد.



عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات فناوری افزود: در راستای تفاهم صورت گرفته بین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق توسعه ملی، بخشی از منابع این صندوق از طریق بانک‌های عامل به صورت تسهیلات با نرخ‌های ۱۰ و ۱۲ درصد در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان قرار می‌گیرد.



صاحبکار گفت: این منابع در قالب تسهیلات ایجادی و سرمایه در گردش و در راستای فعالیت‌های دانش‌بنیان شرکت‌ها در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد. همچنین نرخ سود این تسهیلات برای شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه‌های آب و کشاورزی، منابع طبیعی و محیط‌زیست ۱۰ درصد و برای حوزه صنعت و معدن ۱۲ درصد است.



وی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری شرکت‌های دانش‌بنیان از این منابع برای توسعه فعالیت‌های نوآورانه و فناورانه خود گفت: شرکت‌های دانش‌بنیان برای استفاده از این منابع می‌توانند در گام اول به بانک‌های عامل مراجعه کنند و پس از تشکیل پرونده و ارائه طرح توجیهی و اعتبارسنجی توسط بانک، در گام دوم استعلامی از سوی شعبه بانک از معاونت علمی و فناوری انجام می‌شود تا از دانش‌بنیان بودن طرح موردنظر اطمینان حاصل شود.