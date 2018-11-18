۲۷ آبان ۱۳۹۷، ۱۶:۰۳

در گفت و گو با مهر مطرح ضد؛

برگزاری دوره‌های آموزشی برای دهیاران روستاهای بروجرد

بروجرد- بخشدار مرکزی بروجرد از برگزاری دوره‌های آموزشی برای دهیاران روستاهای این شهرستان خبر داد.

فاطمه گودرزی در گفت و گو با خبرنگار مهر، در رابطه با برگزاری دوره های آموزشی، اظهار داشت: دوره های آموزشی برای دهیاران روستاهای بروجرد و اشترینان با همکاری جهاد دانشگاهی لرستان برگزار می شود.

وی، افزود: در این دوره های آموزشی ۳۰ دهیار بخش مرکزی، ۱۵ دهیار بخش اشترینان و تعدادی هم از دهیاران روستاهای شهرستان دورود حضور دارند.

بخشدار مرکزی بروجرد، تصریح کرد: دهیاران منتخب دهیارانی هستند که به تازگی انتخاب شده و جدید هستند و برای فراگیری یک سری آموزش های لازم در این دوره ها شرکت می کنند.

گودرزی، ادامه داد: این دوره آموزشی به مدت ۱۰۰ ساعت در روزهای شنبه و یکشنبه هر هفته به مدت سه هفته متوالی اجرا می شود.

وی بیان داشت: اصول ایمنی مقابله با حوادث، آشنایی با برنامه توسعه، مدیریت توسعه زیر ساخت روستایی و تکریم ارباب رجوع از جمله موضوعاتی است که در دوره های آموزشی دهیاران روستاهای بروجرد و اشترینان یاد خواهند گرفت.

کد مطلب 4461784

