فاطمه گودرزی در گفت و گو با خبرنگار مهر، در رابطه با برگزاری دوره های آموزشی، اظهار داشت: دوره های آموزشی برای دهیاران روستاهای بروجرد و اشترینان با همکاری جهاد دانشگاهی لرستان برگزار می شود.

وی، افزود: در این دوره های آموزشی ۳۰ دهیار بخش مرکزی، ۱۵ دهیار بخش اشترینان و تعدادی هم از دهیاران روستاهای شهرستان دورود حضور دارند.



بخشدار مرکزی بروجرد، تصریح کرد: دهیاران منتخب دهیارانی هستند که به تازگی انتخاب شده و جدید هستند و برای فراگیری یک سری آموزش های لازم در این دوره ها شرکت می کنند.



گودرزی، ادامه داد: این دوره آموزشی به مدت ۱۰۰ ساعت در روزهای شنبه و یکشنبه هر هفته به مدت سه هفته متوالی اجرا می شود.



وی بیان داشت: اصول ایمنی مقابله با حوادث، آشنایی با برنامه توسعه، مدیریت توسعه زیر ساخت روستایی و تکریم ارباب رجوع از جمله موضوعاتی است که در دوره های آموزشی دهیاران روستاهای بروجرد و اشترینان یاد خواهند گرفت.