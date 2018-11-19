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کد مطلب 4462388
پیمان نعیمی
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  2. فرهنگ و اندیشه
۲۸ آبان ۱۳۹۷، ۱۱:۲۲

۹۰ ثانیه با کتاب/ ۳

معرفی سه کتاب در حوزه شهدای مدافع‌حرم به روایت فاطمه باقری

معرفی سه کتاب در حوزه شهدای مدافع‌حرم به روایت فاطمه باقری

به مناسبت هفته کتاب، فاطمه باقری خبرنگار رادیومهر خبرگزاری مهر به معرفی سه کتاب درباره شهدای مدافع حرم پرداخته است.

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