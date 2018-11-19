دریافت 14 MB کد مطلب 4462388 پیمان نعیمی https://mehrnews.com/xMWz9 ۲۸ آبان ۱۳۹۷، ۱۱:۲۲ کد مطلب 4462388 فیلم فرهنگ و اندیشه فیلم فرهنگ و اندیشه ۲۸ آبان ۱۳۹۷، ۱۱:۲۲ ۹۰ ثانیه با کتاب/ ۳ معرفی سه کتاب در حوزه شهدای مدافعحرم به روایت فاطمه باقری به مناسبت هفته کتاب، فاطمه باقری خبرنگار رادیومهر خبرگزاری مهر به معرفی سه کتاب درباره شهدای مدافع حرم پرداخته است. کپی شد مطالب مرتبط دو جنبه مهم کتب هنری به روایت محمد صابری معرفی کتابی درباره مجاهدین خلق به روایت محمدمهدی توسلی معرفی سه کتاب حوزه اجتماعی به روایت آزاده سهرابی چرا باید کتاب بخوانیم؟ مقایسه فرهنگ کتابخوانی در ایران و آمریکا معرفی سه کتاب فرهنگی به روایت صادق وفایی برچسبها معرفی کتاب کتاب و کتابخوانی هفته کتاب
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