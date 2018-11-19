۹۰ ثانیه با کتاب/ ۳ معرفی سه کتاب در حوزه شهدای مدافع‌حرم به روایت فاطمه باقری

به مناسبت هفته کتاب، فاطمه باقری خبرنگار رادیومهر خبرگزاری مهر به معرفی سه کتاب درباره شهدای مدافع حرم پرداخته است.