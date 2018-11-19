۲ فیلم جدید از چهارشنبه اکران می شود/ پایان چالش «بمب»

غلامرضا فرجی سخنگوی شورای صنفی نمایش در گفتگو با خبرنگار مهر درباره خروجی جلسه امروز ۲۸ آبان ماه شورا گفت: در جلسه امروز مقرر شد فیلم سینمایی «سرو زیر آب» ساخته محمدعلی باشه آهنگر به سرگروهی آزادی و «آستیگمات» ساخته مجیدرضا مصطفوی به سرگروهی باغ کتاب از چهارشنبه سی آبان ماه اکران شوند.

وی در پایان گفت: همچنین در جلسه امروز قرارداد فیلم سینمایی «بمب؛ یک عاشقانه» ساخته پیمان معادی در گروه ماندانا بعد از «وای آمپول» ساخته علیرضا محمودی، «مارموز» ساخته کمال تبریزی بعد از «آستیگمات» در گروه باغ کتاب و «قانون مورفی» ساخته رامبد جوان بعد از «پاستاریونی» ساخته سهیل موفق در گروه استقلال ثبت شد.