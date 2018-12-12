محمدصادق اسماعیلی کارگردان مستند کوتاه «آشنگ» که به بخش مسابقه ملی دوازدهمین جشنواره «سینماحقیقت» راه یافته است درباره این اثر به خبرنگار مهر گفت: این مستند ۲۸ دقیقه ای درباره سرگذشت تعدادی زن است که در مرز کرمان و سیستان زندگی می کنند و به دلیل یک سری اتفاقاتی که برایشان رخ داده است، مجبور هستند برای گذران زندگی و امرار معاش سخت تلاش کنند به طوری که آنها همه کارهای مردانه را نیز خودشان انجام دهند.

وی با بیان اینکه «آشِنگ» به معنای خوشه های خالی خرماست، اظهار کرد: فیلمبرداری این اثر یک سال به طول انجامید اما به این صورت نبود که ما به طور مدام مشغول ضبط باشیم بلکه طی زمان های مختلف به این منطقه مرزی که از یک سو همجوار با پاکستان است، رفتیم. این را هم باید عنوان کنم که مراحل پس از تولید «آشِنگ» حدود ۸ ماه طول کشید.

اسماعیلی توضیح داد: منطقه ای که ما در آن به فیلمبرداری پرداختیم یکی از نقاط محروم بود به همین دلیل دوست داشتم صدای زن های آنجا باشم، البته این زنان ویژگی های خاصی هم داشتند که باعث می شد به زندگی مردانه بپردازند برای مثال در این منطقه قاچاق هایی که صورت می گرفت روی زندگی آنها تاثیر گذاشته بود ضمن اینکه این زنان مردی بالای سرشان نداشتند و همین امر زندگی را برایشان سخت کرده بود.

این کارگردان با بیان اینکه در این مستند به محرومیت های منطقه مرزی اشاره شده است، گفت: ما در «آشِنگ» می بینیم که اهالی این منطقه هیچ درآمدی ندارند زیرا هیچ کارخانه و محلی نیست که آنها در آنجا به کار بپردازند و درآمد کسب کنند از همین رو در فقر مطلق هستند و همین موضوع سبب افزایش قاچاق می شود.

وی در پایان با اشاره به اینکه «آشِنگ» تهیه شده در حوزه هنری کرمان است، توضیح داد: من اصالتا کرمانی هستم و در این استان زندگی می کنم اما شهرستان ها اصولا جایی برای نمایش آثار مستند ندارند از همین رو «سینماحقیقت» و جشنواره هایی از این دست تنها ویترین نمایش آثار مستند هستند اما ای کاش محافل و پاتوق های بیشتری در استان های برای نمایش این آثار وجود داشت.