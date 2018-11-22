بسته ویژه جشنواره «عمار» برای هفته بسیج

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره، مستندهای «سید ابراهیم» درباره شهید مصطفی صدرزاده، «پایی که جا نماند» خاطرات سیدناصر حسینی پور از اردوگاه ها و زندان های مخفی عراق، «برادران» با موضوع دسیسه های سرویس های جاسوسی و رسانه های غربی در فتنه ۸۸، «آتش به اختیار» روایتی از فعالیت های فرهنگی و جهادی شهید محسن حججی و «من میترا نیستم» روایتی درباره زندگی شهید زینب کمایی از جمله آثار جشنواره مردمی فیلم «عمار» به مناسبت فرارسیدن هفته بسیج هستند.

همچنین مستندهای «عقبه» خاطرات حاج عباس دست طلا یکی از رزمندگان زمان جنگ از دوران دفاع مقدس، «آخرین سخنرانی» قصه ای از زندگی سردار شهید طاهری، «چریک کوچک» با موضوع عملیات نمادین آزادسازی دانشمند هسته ای از دست آمریکایی ها، «صالح آباد» روایت فعالیت های مسجد صاحب الزمان (عج) شهرک صالح آباد جنوب تهران و «گردان قاطریزه» درباره حمل تجهیزات در دفاع مقدس با استفاده از قاطر از دیگر آثار این بسته فیلم هستند.

در این بسته فیلم در کنار مستندهای درنظر گرفته شده برای اکران، فیلم کوتاه «دایو» با موضوع ۱۷۵ شهید غواص که دست بسته توسط جنایتکاران بعثی زنده به گور شدند و ۲ نماهنگ به نام های «راهی که ناتمومه» با موضوع تاریخ معاصر که در پادگان شهدای هویزه ساخته شده و «شبیه افسانه ها» با موضوع روند پیروزی انقلاب و عملکرد بسیج در موقعیت های مختلف از جمله فتنه ۸۸ تدارک دیده شده است.

علاقه‌مندان و اکران کنندگان مردمی می توانند برای دریافت آثار به سایت اکران مردمی جشنواره عمار به نشانی Ekran.Ammarfilm.ir مراجعه کنند.