به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا محبی صبح پنجشنبه در دیدار با مسئولان سازمان برنامه و بودجه استان اردبیل تصریح کرد: با تخصیص سه میلیارد تومان اعتبار یکی از بزرگترین تالارهای وزنه‌برداری شمال غرب کشور در شهرستان پارس‌آباد مورد بهره برداری قرار می‌گیرد تا یکی از نیازهای مهم زیرساختی این منطقه در بخش ورزش مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به آغاز عملیات عمرانی تالار وزنه‌برداری پارس‌آباد، ادامه داد: این سالن ورزشی از ظرفیت ۴۰۰ نفری برخوردار بوده و در تلاش خواهیم بود تا با فراهم شدن شرایط مورد نیاز در موعد مقرر نسبت به تکمیل و بهره‌برداری آن اقدام شود.

سرپرست اداره ورزش و جوانان پارس‌آباد بر ضرورت تکمیل و بهره‌برداری از اماکن ورزشی نیمه تمام برای استفاده هر چه مناسب ورزش دوستان تاکید کرد و افزود: پارس‌آباد به عنوان یکی از شهرهای قهرمان‌پرور استان اردبیل شناخته شده و جوانان برومند این منطقه با حضور در میادین مختلف ملی و بین‌المللی برای ورزش استان و کشور عزیزمان افتخارآفرینی می‌کنند.

محبی ادامه داد: از پروژه‌های در دست اجرای شهرستان پارس‌آباد احداث خوابگاه ورزشی ۵۰ نفری و تکمیل زیرساخت مجموعه ورزشی شهدای این شهرستان بوده تا مهمترین موارد مورد نیاز منطقه در بخش‌های زیرساختی مورد توجه قرار گیرد.

وی اضافه کرد: با رویکرد مثبتی که از سوی سازمان برنامه و بودجه استان اردبیل، مسئولان اجرایی شهرستان پارس‌آباد و مدیران ورزشی استان وجود دارد، امیدوار به تکمیل زمین مدرن ورزشی مجموعه شهید کلانتری هستیم و در این خصوص اعتباری بالغ بر ۱۴ میلیارد ریال نیز تخصیص داده شده است.